El Ayuntamiento tramitó más de 18.000 facturas en 2025 y acumula una mejora de cerca de 50 millones desde 2023

El Ayuntamiento de Murcia acumula una mejora de cerca de 50 millones de euros desde 2023, según el informe de ejecución presupuestaria del cuarto trimestre de 2025 presentado por el concejal de Movilidad, Gestión Económica y Contratación, José Francisco Muñoz, este viernes tras la Junta de Gobierno local.

El informe, elaborado por la Intervención Municipal y remitido al Ministerio de Hacienda, indica que el remanente de tesorería para gastos generales se sitúa en -25,8 millones de euros, lo que supone una mejora de más de 12,6 millones respecto al ejercicio anterior y una mejora acumulada de cerca de 50 millones desde el inicio de la legislatura en 202.

Esta mejora se produce, además, "en un contexto de elevada actividad administrativa", resalta el Consistorio en un comunicado posterior, pues el año pasado se tramitaron más de 18.000 facturas, algo que, para el equipo de Gobierno local, "da muestra del volumen de gestión ordinaria y refuerza el carácter estructural de la mejora".

Por otro lado, el edil del ramo destacó que el cierre del ejercicio se produjo con superávit presupuestario, materializado en una capacidad de financiación positiva de 10,6 millones de euros. Contrasta esta situación con la que tenía el Ayuntamiento en 2023, fecha en que presentaba una necesidad de financiación de 64,3 millones de euros, lo que refleja una mejora de cerca de 75 millones en términos de estabilidad presupuestaria.

Medidas de control

El Ayuntamiento atribuye la mejora de las cuentas municipales a la aplicación de medidas de corrección, control y optimización, que se incluyen en el plan de medidas de gestión económica, y a herramientas como el plan anual de control financiero, que ya desgranó esta redacción.

En cuanto a los niveles de ejecución presupuestaria registrados, el del gasto corriente supera el 93 por ciento y el de los ingresos corrientes es cercano al 98 por ciento, "lo que pone de manifiesto una planificación realista y una gestión responsable de los recursos públicos", aseguran desde el Consistorio..

Noticias relacionadas

Con todo, Muñoz resaltó que "estos datos demuestran que una política de gestión económica rigurosa y responsable da resultados, permitiendo mejorar las cuentas municipales sin recortar servicios ni subir impuestos".