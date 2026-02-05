La senda verde del Riacho de la Morda despeja el camino en la pedanía murciana de Nonduermas

Las obras para crear una vía verde en el entorno del Riacho de la Morda ya han acondicionado casi 1.000 metros de caminos en la primera fase del proyecto que se prevé que concluya en verano.

Los primeros trabajos de poda y desbroce se han desarrollado en el tramo desde el cruce entre los caminos de los Soldados y del Turbedal (en el límite con el término municipal de Alcantarilla) hasta la infraestructura de drenaje bajo las vías del tren, zona que visitaron este jueves edil de Urbanismo, Huerta y Medio Ambiente, Antonio Navarro, y el alcalde pedáneo de Nonduermas, Isidro Zapata.

El proyecto pretende crear una nueva infraestructura verde con zonas de ocio gracias a la instalación de 14 mesas de picnic y más de 50 bancos. Aunque, además, este sendero conectará nuevos tramos del municipio a través de un recorrido peatonal de 1.5 kilómetros, con una inversión cercana a los 320.000 euros con la financiación con fondos europeos a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Segunda fase

La siguiente fase de estos trabajos dará forma a este nuevo itinerario al eliminar barreras físicas como vallados y muros, además de retirar el asfalto del camino del Riacho en unos 255 metros de longitud.

También se actuará próximamente en más de medio kilómetro del camino Hondo, para retirar la maleza existente en el margen del riacho y definir su cauce. En la zona previa al cruce con la acequia de Barreras, donde el riacho desemboca en un cauce de mayor importancia, se realizarán trabajos de desbroce para acondicionar el área como zona de estancia.

El itinerario cruzará zonas con valor histórico y patrimonial como el Caserío de la Voz Negra y la Acequia Mayor de Barreras, así como espacios naturales de interés ecológico como una olmeda situada en el límite sur de la estación de mercancías.

Antonio Navarro recordó que el proyecto busca recuperar el riacho como infraestructura verde, para crear un espacio de ocio y recreo que se conectará con el futuro bulevar peatonal de Conexión Sur y la vía verde de la Costera Sur.

Para ello, se plantarán árboles y arbustos autóctonos propios de ecosistemas de ribera y de la huerta, con más de 500 ejemplares, y se instalará una red de riego automatizada.