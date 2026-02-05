Olvida Madrid y Barcelona, un migrante venezolano explica por qué migrar a Murcia: "Puedes acceder a un piso por 250 euros"

Su clima insuperable y su acceso a la vivienda, más económico que en el resto de España, han convertido a Murcia en uno de los destinos más interesantes para los que buscan empezar de cero en este país sin asumir grandes costes.

Así lo explica Daniel, un migrante venezolano que vive en la capital de Segura desde hace un tiempo, y que, en su canal de YouTube 'Daniel por España', desglosa punto por punto cómo es vivir aquí en 2026. Desde el principio lo deja muy claro: "Murcia es una de esas ciudades de España con un costo de vida más accesible en comparativa con Madrid, Barcelona o, incluso Valencia".

A todo ello, le suma "su clima mediterráneo, conexión con la costa, vida universitaria activa y precios más moderados", lo que la convierte en "una opción muy interesante para quienes planean emigrar o establecerse en España", plantea Daniel desde el barrio murciano de Santa María de Gracia.

"Más de 300 días de sol al año"

Una de las razones por las que puede presumir la Región de Murcia es el clima. Según destaca Daniel en su vídeo, esta es una de las cosas más importantes a tener en cuenta: "Murcia tiene más de 300 días de sol al año", y lo dice mientras graba en pleno invierno.

"Estamos en enero y te podrás encontrar con esto que en otras ciudades ni siquiera podrás ver el sol", añade, mientras enfoca el gran día que hace en Murcia: "Hoy es un día soleado, a pesar de que estamos en invierno", subraya.

"Una habitación en piso compartido por 250 euros al mes"

En cuanto al acceso a la vivienda en Murcia, Daniel explica que "el precio medio del alquiler ha subido en 2025", pero que sigue siendo bajo en comparación con el resto de ciudades españolas. Para ser más específico, detalla que "una habitación en piso compartido está entre 250 a 350 euros al mes".

Si lo que buscas es un piso para ti solo, uno pequeño, este venezolano indica que uno así, formato estudio, "está entre los 450 a 600 euros al mes". Para inmuebles más grandes, con más de una habitación, "los precios ascienden aproximadamente de 650 a 800 euros o un poco más".

Al sumar todos los gastos, a Daniel le sale que una persona que vive sola en Murcia "puede situarse en torno a los 1.100 a 1.300 euros al mes de gastos totales, incluyendo vivienda, comida, transporte y ocio". En el caso de estos últimos, este los engloba de la siguiente manera: "Electricidad, gas, agua, más o menos entre 90 a 120 euros aproximadamente para una o dos personas", mientras que "el internet va a rondar entre los 20 a 30 euros mensuales".

"El transporte siempre ha sido muy accesible"

Otro de los puntos fuertes de la ciudad es el transporte: "Siempre lo he encontrado un costo muy accesible", cuenta Daniel, que aclara que un billete sencillo de autobús cuesta "entre 1.15 a 2 euros", y un bono de 10 viajes "11.30 a 12 euros, aproximadamente".

Respecto al tranvía, señala que "no llega a 50 céntimos" y resume su gasto personal mensual en que "todo el mes completo para ir al trabajo aproximadamente vas a gastar unos 20, 25, 30 euros”.

"Comer todo el mes por menos de 200 euros"

Al tema de la alimentación le dedica un espacio aparte. Si vives solo, Daniel cuenta que "vas a gastar entre 150, 200 euros para un mercado de un mes completo". Sin embargo, si piensas mudarte con tu familia, ten en cuenta que para unas cuatro personas "el gasto sube entre 400 a 600 euros al mes". En el caso de comer fuera, no se dispara mucho la cosa: "Un menú del día está de 10 a 15 euros".

Si hablamos de ropa, este venezolano recuerda que hay opciones bastante económicas en grandes superficies: "Una camisa puede costar entre 3 a 10 euros", mientras que "unos pantalones entre 10 a 25. Las sudaderas, "entre 12 a 25 euros", y unos zapatos "aproximadamente entre 20 a 40".

Salir por Murcia es "más accesible por ser una ciudad más pequeña"

La ciudad también da la talla en el apartado de ocio y salidas nocturnas: "Salir al cine es mucho más accesible por ser una ciudad un poco más pequeña", dice, con precios de "entre 7 a 10 euros". En el caso de las discotecas, "te cobran 5 euros la entrada y te dan una bebida", y las copas cuestan "desde 5, 7, 8 euros aproximadamente", reconoce. A su vez, se sorprende, un café cuesta "poco más de 1 euro".

Al final del vídeo, Daniel se queda con una conclusión muy contundente de la ciudad: "Creo que Murcia es una ciudad que ofrece una de las opciones de vida más asequibles entre España", especialmente "si se compara con capitales como Madrid o Barcelona". Tras el repaso de este joven al estilo de vida murciano, concluye que "esto hace que Murcia sea una ciudad bastante atractiva para migrantes, jóvenes principalmente, estudiantes y personas que buscan una calidad de vida sin un presupuesto elevado".