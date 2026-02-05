El nuevo Obramat en Churra da trabajo a 135 murcianos a través del servicio municipal de empleo

Más de 258 personas consiguieron un empleo en el municipio de Murcia en 2025 a través de la agencia de colocación municipal, según el balance del servicio que hizo la concejala de Gobierno Abierto, Promoción Económica y Empleo, Mercedes Bernabé, este jueves.

La agencia de colocación es un recurso público de intermediación laboral, autorizado por el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), que ofrece asesoramiento personalizado a personas desempleadas.

El año pasado, este servicio gestionó 721 inscripciones a ofertas de empleo y alcanzó un índice de inserción del 35,78 por ciento, detalló la edil del ramo. Además, tramitó un total 126 ofertas laborales.

Datos

Del porcentaje total de inserciones logradas, el 42,63 por ciento correspondieron a mujeres, de las que 60 fueron menores de 30 años y 50 mayores de esa edad.

Por su parte, los hombres suponen el 57,37 por ciento de las inserciones laborales, 67 menores de 30 años y 81 mayores de esa franja de edad.

Por otro lado, durante 2025 un total de 1897 personas participaron en acciones de orientación destinadas a difundir los servicios y recursos municipales para mejorar la cualificación profesional y la empleabilidad.

Colaboración público-privada

Aunque la agencia de contratación emplea también la colaboración público-privada. Así, mediante la alianza establecida con la empresa Obramat, se dará empleo a 135 personas para cubrir los puestos necesarios para la apertura de su nueva superficie comercial en la zona de Churra, con ofertas que incluyen desde personal de caja hasta vendedores expertos en distintos oficios vinculados a la construcción, la electricidad, la fontanería, la carpintería y la pintura.

Atención al público

La agencia presta servicio de atención al público de lunes a viernes en la agencia de desarrollo local, en horario de 9:00 a 14:00 horas, y también en el centro de formación e iniciativas de empleo de La Fica los lunes de 9:00 horas a 13:30 horas para los menores de 30 años, y los miércoles para los mayores de 30 años, en ese mismo horario.

Además, las personas interesadas pueden inscribirse de forma telemática a través de la web municipal emplea.murcia.es .

La Agencia está plenamente integrada en la Red de Orientación del Plan Municipal de Empleo y Promoción Económica 2024-2027, una red formada por 44 técnicos de orientación de distintas entidades del municipio.