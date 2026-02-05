La ermita del Salitre acogerá la escuela de formación para jóvenes auroros en Murcia

Los auroros de Murcia buscan la declaración de Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, anunció el presidente de la Federación Cabildo de Hermandades de la Aurora de la Región de Murcia, Diego Belmonte, este jueves.

Aunque las novedades presentadas por la entidad van más allá, pues Belmonte explicó que la música que hasta ahora se transmitía de forma oral se pasará a partituras y también se pondrá en marcha la escuela de formación para jóvenes en la ermita del Salitre, inmueble que, tras su restauración, albergará el centro de interpretación de los auroros.

La entidad reúne a las 16 campanas de la Región, 7 de ellas en la huerta de Murcia, y mantiene viva "una de las tradiciones más ancestrales, que se remonta más allá de 4 siglos", como describió el alcalde de Murcia, José Ballesta, durante el anuncio.

Expediente

La petición para que los cantos de los auroros sean declarados como representación de Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad ya se produjo el año pasado, pero, en esta ocasión, "tiene muy buena pinta y, como pioneros, es posible que vaya adelante", aseguró Belmonte, pues esperan obtener el apoyo de las 10 comunidades autónomas del país que comparten esta tradición.

En este sentido, el tesorero de la entidad, Joaquín Gris, detalló que la hermandad, constituida en 2024 y que agrupa a las 16 campanas de la Región, realizó la petición al Ministerio el 21 de agosto del año pasado.

El expediente cuenta con el visto bueno del Instituto del Patrimonio Cultural de España y se encuentra actualmente en su tercera fase de tramitación, en revisión por parte del Consejo de Patrimonio Histórico.

Centro de interpretación

Por su parte, el concejal de Turismo, Comercio y Consumo, Jesús Pacheco, destacó el proyecto de rehabilitación de la ermita del Salitre, la última capilla del Vía Crucis que queda en pie en Murcia.

Una vez rehabilitado, este espacio albergará el centro de interpretación de los auroros, así como la escuela de formación, con el objetivo de que "se convierta en un farol, como los que portan por las mañanas en los carriles de la huerta, anunciando con sus rezos que son cantos una tradición centenaria", declaró Pacheco.

La escuela de formación aurora para jóvenes "respetará los estilos de las distintas campanas", explicó Belmonte, quien también es el Hermano Mayor de la Campana de Nuestra Señora del Rosario de Rincón de Seca.

Además, servirá de estructura para "la formación, documentación y transmisión del canto tradicional, respetando la diversidad cultural y la identidad propia de cada campana", detalla el Ayuntamiento en un comunicado.

A ello, se unirá la digitalización de todos los archivos sonoros y también se pasarán los cantos, que hasta ahora se transmitían de forma oral, a partituras. Asimismo, el proyecto contempla la creación de un archivo regional con grabaciones históricas y actuales.

En 201 los cantos ya fueron declarados Bien de Interés Cultural (BIC) con carácter inmaterial por la Comunidad Autónoma. En la actualidad, Murcia cuenta actualmente con siete campanas de auroros en Santa Cruz, Javalí Viejo, Javalí Nuevo, Patiño, El Palmar, así como dos en Rincón de Seca.