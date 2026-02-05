El cuerpo de bomberos de Murcia suma casi 30 efectivos en los últimos dos meses

Cinco bomberos de Murcia se incorporaron al cuerpo a finales del año pasado tras resolución judicial. A ellos, se unen los 22 conductores del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento (S.E.I.S.) que tomaron posesión como funcionarios de carrera el pasado lunes, tras concluir su formación en la academia municipal.

En cuanto a los cinco bomberos, la sentencia judicial reconoce que los cinco candidatos tenían que haberse incorporado a la academia, algo que finalmente hicieron en noviembre del año pasado, cinco años después de haber iniciado las pruebas del proceso selectivo, confirmaron fuentes del servicio de Personal del Ayuntamiento de Murcia, dependiente de la Concejalía de Desarrollo Urbano y Ciudad Inteligente.

Además, el Consistorio deberá abonar ahora a los cinco bomberos los salarios de los meses que se formaron en la academia. Aunque el equipo de Gobierno local no tiene el cálculo de la cifra a abonar, serían los sueldos de funcionarios en prácticas de unos dos o tres meses a cada uno de los cinco afectados.

Los afectados "reclamaron porque no estaban conformes con una parte de su proceso selectivo y el juez les dio la razón, con lo que se incorporaron después, cumpliendo su periodo de academia correspondiente", expresaron al respecto fuentes sindicales a esta redacción.

Nuevos conductores

Por otro lado, 22 conductores de bomberos se unieron al servicio el pasado lunes, en el acto de toma de posesión que fue presidido por el concejal de Desarrollo Urbano y Ciudad Inteligente, José Guillén, y el edil de Seguridad Ciudadana y Emergencias, Fulgencio Perona.

Así, los nuevos conductores de bomberos se suman al refuerzo del área de seguridad y emergencias impulsado por el Consistorio en el que se incluyen 45 efectivos de bomberos que tomaron posesión en los últimos meses, a los que se suma la incorporación, en febrero del año pasado, de 25 nuevos cabos, suboficiales y sargentos al S.E.I.S.

Además, el pasado mes de julio se sumaron también 57 efectivos al cuerpo de Policía Local. Con todo, el Ayuntamiento de Murcia ha incorporado a más de 830 nuevos efectivos a las diferentes categorías de los cuerpos de bomberos y Policía Local, incluidos en las Ofertas de Empleo Público de los últimos 10 años, en el periodo comprendido entre 2015 y 2025. Y, en total, más de 3.300 empleados, en 119 servicios, componen la plantilla municipal.