Regresan las rutas medioambientales gratis en Murcia, con una salida al Pico del Águila

Regresan los fines de semana las rutas medioambientales gratis organizadas por el Ayuntamiento de Murcia, en las que el año pasado participaron 220 personas.

Esta nueva edición arranca el 7 de febrero con una salida al Pico del Águila, en el entorno del Majal Blanco, ubicado en la sierra de Carrascoy. El punto de encuentro con el guía será la plaza de las Moreras, en la urbanización Torreguil, a las 9:45 horas.

La actividad es de dificultad media y tendrá un recorrido de 9,7 kilómetros y una altitud de aproximadamente 640 metros. Para participar es necesario llevar calzado de montaña o deportivo, agua y almuerzo.

La ruta guiada es gratis y dispone de 25 plazas limitadas, por lo que se requiere inscripción previa que puede realizarse llamando al 968 212 518 (Ecopatrimonio) de lunes a viernes, en horario de 9 a 15 horas, o bien a través del correo electrónico info@ecopatrimonio.es, indicando nombre, edad y un teléfono de contacto.

Recorrido

El itinerario asciende por sendas y caminos hasta el Pico del Águila, desde donde se obtiene una vista panorámica que abarca desde la Sierra de la Cresta del Gallo hasta los Filos, el punto más alto del parque. Hacia el norte se extienden las Vegas del Guadalentín y del Segura, flanqueadas por sierras como Espuña, La Muela, Ricote, El Carche y La Pila.

El último tramo del recorrido concluye en un mirador desde el que se contempla la llanura del Campo de Cartagena, el Mar Menor y sus islas.

Durante la ruta se podrán observar los sistemas de cultivo tradicional asociados al secano, especialmente de algarrobos, que permitían la retención de agua y sedimentos y forman hoy parte del paisaje característico de la zona.

El recorrido permite también adentrarse en un bosque mediterráneo, dominado por el pino carrasco, que en algunos tramos aparece acompañado por ejemplares de carrasca. El sotobosque presenta una notable diversidad, con especies como lentisco, enebro, palmito y espino negro, además de extensos lastonares. Son también frecuentes las jaras, jaguarzos, romeros, tomillos y otras plantas aromáticas características de este entorno.

Además de su valor paisajístico y natural, la ruta permite una lectura geológica, con la presencia de areniscas de tonos ocres, argilitas rojizas, utilizadas tradicionalmente para impermeabilizar viviendas, y filitas grises, verdes y negras, que completan la variedad cromática del entorno.