Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Día contra el cáncerAlerta sanitaria naranjasTiempo MurciaDunas Mar MenorReal Murcia
instagramlinkedin

Patrimonio

A licitación el proyecto para que la chimenea de Algezares, en Murcia, diga adiós a grietas y grafitis

El contrato, con un presupuesto de 31.000 euros y un plazo de ejecución aproximado de un mes, contempla la consolidación de la estructura que forma parte de la antigua fábrica de licores Barceló

La chimenea de la antigua fábrica de Barceló, en Algezares.

La chimenea de la antigua fábrica de Barceló, en Algezares. / A.M.

Judit López Picazo

Judit López Picazo

El proyecto para limpiar y consolidar la chimenea de la antigua fábrica de licores Barceló, situada en la pedanía murciana de Algezares, sale a licitación por un importe de poco más de 31.000 euros y un plazo de ejecución aproximado de un mes, anunció este martes la vicealcaldesa y concejal de Fomento y Patrimonio, Rebeca Pérez.

La edil resaltó que esta actuación se enmarca en la estrategia de ciudad impulsada por el alcalde José Ballesta, que destinó 20 millones en 2025 a la recuperación del patrimonio histórico y este año continúa la apuesta, también con una inversión de 20 millones, aunque esta vez centrada en el patrimonio industrial, como es el caso de la chimenea de Algezares, pero también La Innovadora, La Constancia, el Casino de Torreagüera y el Molino Armero.

La chimenea ya está incluida en el inventario municipal de bienes y protegida con el máximo nivel patrimonial, pero el proyecto que sale ahora a licitación contempla, además de la consolidación de la estructura y la limpieza integral, devolver al inmueble su aspecto original con actuaciones como la retirada de una puerta metálica ajena al diseño original.

Una intervención respetuosa

En la corona de la chimenea se llevarán a cabo labores de sellado y cosido de grietas para reforzar la estabilidad del conjunto. Asimismo, se reparará la boquilla, se retirarán morteros de cemento y se colocarán anillos de coronación y una cubierta protectora de acero galvanizado. Además, se aplicarán tratamientos hidrófugos transpirables para proteger el ladrillo frente a la humedad.

Los trabajos incluyen también la limpieza manual de los ladrillos afectados por líquenes y mohos y reponer las piezas deterioradas con ladrillos artesanales similares a los originales. Para la ejecución de estas tareas en altura, se empleará un brazo articulado de 40 metros.

Para los trabajos en altura se empleará un brazo articulado de 40 metros

Por otro lado, en la base de la chimenea se corregirán humedades, eflorescencias y juntas degradadas, y se retirarán los grafitis presentes y una puerta metálica ajena al diseño original, "con el fin de recuperar la coherencia estética y constructiva del conjunto", matiza el Consistorio en un comunicado.

Pasado industrial

La chimenea fue construida en 1946 por José Riquelme Almagro y Diego López López como parte de la antigua fábrica de Licores Barceló, una de las industrias más relevantes de Algezares durante la primera mitad del siglo XX.

Noticias relacionadas

Desde estas instalaciones se elaboraban productos como el brandy dedicado a Saavedra Fajardo, ilustre hijo de la pedanía, o el conocido 'Anisete Algezareña', cuya etiqueta reproducía la imagen tradicional de la mujer huertana.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Vivir durante 15 años con el sueldo congelado en la Región: 'Mis hijas no saben lo que son vacaciones; somos trabajadores pobres
  2. El restaurante Juan Mari cierra sus puertas tras casi 40 años como referente de la alta cocina murciana
  3. Corte de tráfico en la Autovía del Noroeste en la salida a Alcantarilla: 'Un trayecto de 15 minutos se ha convertido en una hora
  4. Los patinetes eléctricos en Murcia tendrán que estar registrados desde hoy
  5. Así afectará la borrasca Leonardo a la Región de Murcia: lluvias, viento y fuerte oleaje
  6. Multas de hasta 500 euros con el nuevo modelo de transporte de Murcia
  7. Cómo moverse por la Región de Murcia y qué rutas alternativas usar ante los cortes de tráfico por la tractorada
  8. Dos turistas se recorren Murcia en camper de cabo a rabo y alucinan con las callejuelas del casco histórico

Regresan las rutas medioambientales gratis en Murcia, con una salida al Pico del Águila

Regresan las rutas medioambientales gratis en Murcia, con una salida al Pico del Águila

A licitación el proyecto para que la chimenea de Algezares, en Murcia, diga adiós a grietas y grafitis

A licitación el proyecto para que la chimenea de Algezares, en Murcia, diga adiós a grietas y grafitis

Denuncian la eliminación del carril bici de la carretera de Alcantarilla y el incumplimiento de la ZBE en Murcia

Denuncian la eliminación del carril bici de la carretera de Alcantarilla y el incumplimiento de la ZBE en Murcia

¿Cuándo es el Entierro de la Sardina en Murcia? Estas son las fechas y claves de un año especial

¿Cuándo es el Entierro de la Sardina en Murcia? Estas son las fechas y claves de un año especial

Juanjo Ramírez: "Es el momento de desempolvar los archivadores y comenzar a digitalizar"

Juanjo Ramírez: "Es el momento de desempolvar los archivadores y comenzar a digitalizar"

El Ayuntamiento de Murcia reduce la deuda municipal, pero arrastra deficiencias desde 2019 por falta de personal

El Ayuntamiento de Murcia reduce la deuda municipal, pero arrastra deficiencias desde 2019 por falta de personal

Del chato murciano al sushi más sofisticado: los 9 restaurantes de Murcia que aparecen en la Guía Michelin, uno por uno

Del chato murciano al sushi más sofisticado: los 9 restaurantes de Murcia que aparecen en la Guía Michelin, uno por uno

El tranvibús aumenta en más de un 50 por ciento el uso del transporte público entre Murcia y El Palmar

El tranvibús aumenta en más de un 50 por ciento el uso del transporte público entre Murcia y El Palmar
Tracking Pixel Contents