A licitación el proyecto para que la chimenea de Algezares, en Murcia, diga adiós a grietas y grafitis

El proyecto para limpiar y consolidar la chimenea de la antigua fábrica de licores Barceló, situada en la pedanía murciana de Algezares, sale a licitación por un importe de poco más de 31.000 euros y un plazo de ejecución aproximado de un mes, anunció este martes la vicealcaldesa y concejal de Fomento y Patrimonio, Rebeca Pérez.

La edil resaltó que esta actuación se enmarca en la estrategia de ciudad impulsada por el alcalde José Ballesta, que destinó 20 millones en 2025 a la recuperación del patrimonio histórico y este año continúa la apuesta, también con una inversión de 20 millones, aunque esta vez centrada en el patrimonio industrial, como es el caso de la chimenea de Algezares, pero también La Innovadora, La Constancia, el Casino de Torreagüera y el Molino Armero.

La chimenea ya está incluida en el inventario municipal de bienes y protegida con el máximo nivel patrimonial, pero el proyecto que sale ahora a licitación contempla, además de la consolidación de la estructura y la limpieza integral, devolver al inmueble su aspecto original con actuaciones como la retirada de una puerta metálica ajena al diseño original.

Una intervención respetuosa

En la corona de la chimenea se llevarán a cabo labores de sellado y cosido de grietas para reforzar la estabilidad del conjunto. Asimismo, se reparará la boquilla, se retirarán morteros de cemento y se colocarán anillos de coronación y una cubierta protectora de acero galvanizado. Además, se aplicarán tratamientos hidrófugos transpirables para proteger el ladrillo frente a la humedad.

Los trabajos incluyen también la limpieza manual de los ladrillos afectados por líquenes y mohos y reponer las piezas deterioradas con ladrillos artesanales similares a los originales. Para la ejecución de estas tareas en altura, se empleará un brazo articulado de 40 metros.

Para los trabajos en altura se empleará un brazo articulado de 40 metros

Por otro lado, en la base de la chimenea se corregirán humedades, eflorescencias y juntas degradadas, y se retirarán los grafitis presentes y una puerta metálica ajena al diseño original, "con el fin de recuperar la coherencia estética y constructiva del conjunto", matiza el Consistorio en un comunicado.

Pasado industrial

La chimenea fue construida en 1946 por José Riquelme Almagro y Diego López López como parte de la antigua fábrica de Licores Barceló, una de las industrias más relevantes de Algezares durante la primera mitad del siglo XX.

Desde estas instalaciones se elaboraban productos como el brandy dedicado a Saavedra Fajardo, ilustre hijo de la pedanía, o el conocido 'Anisete Algezareña', cuya etiqueta reproducía la imagen tradicional de la mujer huertana.