Juanjo Ramírez: "Es el momento de desempolvar los archivadores y comenzar a digitalizar"

Actualmente cursa el último año del grado de Gestión de Información y Contenidos Digitales. ¿Por qué se decidió por esta titulación?

Empecé a pensar en ella una vez acabé la prueba de acceso a la universidad (EBAU) y ver que la nota final era suficiente. Literalmente ojeé todo el listado de grados que ofrecía la Universidad de Murcia y este me llamó la atención. Lo comenté con varios familiares, y a mis padres les pareció una buena elección, pues a priori parecía que podía tener muchas salidas laborales y que abarcaba muchos ámbitos. Es cierto que desde pequeño siempre me ha llamado la atención la medicina, pero la verdad es que no me llegó la nota para acceder a ella, pero lo agradezco, porque creo que si me hubiera metido a esa carrera no hubiera sido ni la mitad de feliz de lo que soy ahora. De hecho, lo que más me llamaba la atención de la medicina era el tema del papeleo y las recetas (risas), así que creo que he ido por el buen camino. Esta titulación ha supuesto un cambio enorme en mi vida, pues he pasado de no querer ver ni en pintura todos esos ‘papeles viejos’ que se encuentran en todas las casas a ver la importancia que todos estos documentos pueden tener como testimonio de la historia. Desde entonces los he ido recopilando y los custodio como un tesoro.

El año pasado realizó prácticas extracurriculares en la Facultad de Psicología. ¿Cómo fue la experiencia?

Genial, la verdad. Me encargaron consultar el archivo de Diego Vera, quien estuvo más de 30 años al frente del Gabinete de Prensa de la UMU, escanear toda esa documentación y mandarla desde el propio Servicio de Comunicación a la Facultad de Psicología. Pude vivir desde dentro la celebración del 50 aniversario de los estudios de Psicología en la UMU.

También se encuentra realizando las prácticas en el Servicio de Comunicación de la UMU, donde colabora en el traspaso de todos los archivos universitarios de la Convalecencia al Campus de Espinardo.

La verdad es que este proceso está siendo abrumador debido a la cantidad de archivos e información con la que estamos trabajando. Seguimos cargando cajas con toda esa documentación para mandarla al Archivo Histórico de la Universidad. A eso se suma todo el trabajo de digitalización de este material que están realizando Pascual Vera y Ana Martín. Este traslado hacia las nuevas instalaciones en el Campus de Espinardo me está haciendo ver la importancia de preservar todo el material que tiene el Servicio de Comunicación de la UMU. Al fin y al cabo, es la historia de la Universidad, y por consiguiente de la ciudad de Murcia, y solo por eso merecerían ser preservados todos estos documentos.

Estoy comenzando un proyecto personal para gestionar todos esos archivos y documentos familiares que no quiero que se pierdan. Juanjo Ramírez — Alumno de Gestión de Información y Contenidos Digitales en la UMU

Su Trabajo Fin de Grado aborda la importancia de la preservación de archivos y documentos por parte de las instituciones.

El objetivo de este trabajo es investigar las distintas metodologías a través de las cuales las instituciones son capaces de preservar documentos. En mi caso, voy a centrarme en el Archivo Regional, la Biblioteca Regional, centros de documentación y museos que formen parte del Catálogo Colectivo de la Red Digital de Colecciones de Museos de España (CER.es), así como la Universidad de Murcia y la Politécnica de Cartagena, por supuesto.

Hablamos, entonces, de un exceso de información que necesita ser estructurada.

Claro, no solo es importante disponer de toda esa documentación, sino también saber cómo gestionarla. Ha llegado el momento de desempolvar los archivadores y comenzar a digitalizar. Este trabajo es cada vez más fácil, pero no por que se gestione mejor, sino porque el abandono del papel nos ‘obliga’ directamente a trabajar en digital. La cantidad que se genera de documentación física es mucho menor, lo que no quita que esta se tenga que gestionar. Siempre da un poco de nostalgia el perder toda esa documentación en formato físico, pero la digitalización es inevitable, precisamente, para poder preservarla. De hecho, ahora estoy comenzando un proyecto personal para gestionar todos esos archivos y documentos familiares que no quiero que se pierdan. Una obsesión por conocer y preservar el pasado que creo que es bonita. Por ejemplo, yo estoy conociendo ahora cosas de mi abuelo, que falleció cuando era pequeño, que nunca llegó a contarme y que para mí son un mundo. La seguridad es otra de las ventajas de esta digitalización, frente a los riesgos convencionales que puede conllevar la documentación en físico.

¿Qué expectativas tiene cuando acabe la carrera?

Me gustaría seguir formándome en gestión de archivos y documentación, y no tendría ningún problema en hacerlo en otra ciudad de España, aunque sinceramente me apenaría un poco porque le tengo mucho cariño a Murcia.