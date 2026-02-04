¿Cuándo es el Entierro de la Sardina en Murcia? Estas son las fechas y claves de un año especial

"Albricias, sardineros. La cabalgata llega. / La anuncian los jinetes / y un clamor de trompetas". Así arranca la letra del Himno Sardinero, el cántico que anuncia el festejo más grande, declarado de Interés Turístico Internacional, que tiene Murcia. Una procesión pagana en la que, sobre los tronos, que son carrozas, no hay vírgenes ni santísimos Cristos, sino deidades mitológicas que bendicen con fuego, alegría y juguetes a quien se cruce en su camino. Sita Abellán, Doña Sardina 2026, lo definió así en una entrevista con La Opinión: "El Entierro de la Sardina es alegría compartida, humor, tradición y desmadre sano". Con este panorama, murcianos y visitantes se preguntan cuándo es el Entierro de la Sardina 2026.

Y no es para menos, porque, en el festejo, "trueca la noche en día. El aire se empavesa, / con iris de bengalas, / y crepitar de estrellas", prosigue el citado himno que suena cada año mientras se produce la Quema del Catafalco instalado días antes en Martínez Tornel, junto a la Glorieta, broche de oro al espectáculo que es el colofón de las Fiestas de Primavera de Murcia y en el cual "con zumo de ilusiones el corazón se llena / y brinda por el triunfo de Palas Atenea", como también se entona en su canción.

Desfile de deidades

Palas Atenea (la preferida de Sita Abellán, porque "es la diosa de la sabiduría, de la estrategia y del equilibrio, una figura que representa la inteligencia serena y la fuerza que no necesita imponerse) es, precisamente, una de las diosas que tiene carroza en el Entierro.

Desfile del Entierro de la Sardina de Murcia 2025 / Juan Carlos Caval

No es la única: también hay una plataforma dedicada a Diana Cazadora (la Artemisa griega, diosa de la caza y de la naturaleza), otra a Ceres, (diosa romana de la agricultura y la fertilidad, llamada Démeter en Grecia), a Neptuno (dios del mar, Poseidón en griego) y, como no podía ser de otra manera, a Momo, personificación del sarcasmo, hijo de la Noche y dios al que se consagra toda la explosión de dicha que estalla esa noche en las principales arterias de una ciudad en la que todo el mundo brilla, aunque sea porque le han regalado un colgante.

Este año, además, será especial, porque la fiesta no solo se vivirá en el centro, sino que volverá a sus orígenes, a donde todo empezó: al barrio de San Antolín, al siglo XIX.

Será así por el 175 aniversario. El anterior que fue redondo (el 170) no se lució como habría merecido, por culpa del coronavirus: más motivo para festejar aún más esta efeméride, que el artista Álvaro Peña pintó en un cartel que evoca los ‘cachivaches’, ya tesoros, del Entierro de tiempos pretéritos, cuya esencia permanece.

Cuándo será el Entierro

Cuándo cae el Entierro depende de cómo caiga la Semana Santa: el Entierro de la Sardina siempre será el sábado siguiente a Sábado Santo, por lo que se puede mirar en cualquier calendario nada más tenerlo. Lo que ocurre es que este año no será uno ni dos: serán tres los Entierros de la Sardina que se celebrarán en 2026, año del 175 aniversario del maravilloso festejo. El primero, el sábado 7 de marzo, con una recreación histórica en San Antolín del festejo del siglo XIX.

Primero estaba pensado para el miércoles 4 de marzo, pero los comerciantes de la zona solicitaron que se hiciese en fin de semana y así se hará. Ya están preparándose las recreaciones de cómo eran las carrozas de antaño. Según detallaron los organizadores, "la recreación estará ambientada entre los años 1910 y 1920, una etapa en la que la fiesta evolucionó entre la austeridad y el entusiasmo popular". "En 1911, el desfile contó con cuatro carrozas; en 1914, con seis; y entre 1915 y 1918, no se celebró a causa de la guerra que asolaba Europa", rememoraron.

Instantánea de cómo era el Entierro de la Sardina en el siglo XIX. / Agrupación Sardinera

"Sin embargo, en 1919, por petición popular, la Sardina volvió a desfilar con ocho carrozas, símbolo del renacimiento festivo de Murcia", explicaron.

Llegada, Testamento, Entierro...

El segundo Entierro de la Sardina, digamos 'el que toca', será el sábado 11 de abril, cuando el espectáculo de Interés Turístico Internacional que es el broche de oro de las Fiestas de Primavera recorrerá las principales arterias de la ciudad y arrojará, desde las carrozas, felicidad (y juguetes) a raudales.

El día antes, viernes 10 de abril, Doña Sardina leerá su Testamento desde el balcón del Ayuntamiento, en la Glorieta, como manda la tradición (aunque alguna vez, por obras, se ha hehco en el Almudí). Y el jueves, 9 de abril, desfile de la Llegada de la Sardina, que este año viene desde el Mar Menor, concretamente desde el municipio de San Javier.

Los más pequeños de la casa tendrán su desfile infantil el miércoles 8 de abril, cuando ellos se subirán en las carrozas y serán quienes repartan balones, espadas y cartas de Pokemon.

También en Nueva York

El tercer Entierro de la Sardina será en otoño, pero al otro lado del charco. Con motivo del Día de la Hispanidad, cerca de 300 sardineros se desplazarán a Nueva York para participar en el tradicional desfile que recorrerá la Quinta Avenida. Así lo han acordado responsables de la Agrupación Sardinera y La Nacional-Spanish Benevolent Society, entidad fundada en 1868, considerada un referente de la presencia hispana en la ciudad y presidida por un murciano natural de Monteagudo, Antonio Morales.