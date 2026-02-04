Murcia habla demasiado rápido y Dylan Ennis lo confiesa en 'El Intermedio': "Por esta razón no consigo aprender español"

El escolta del UCAM Murcia y jugador favorito de los murcianos, Dylan Ennis, fue escogido por 'El Intermedio' para estrenar la nueva sección del programa, 'Locos por España'. El canadiense vive desde hace años en Murcia con su familia y tanto su calidad en la cancha como su buen rollo en redes le han servido para inaugurar la sección de Isma Juárez, colaborador del espacio de laSexta.

El jugador acompañó al equipo del programa por la ciudad, charlando con Juárez sobre su vida en Murcia, algo que Dylan adora, y respondiendo a todo tipo de preguntas. Para empezar, se declaró fan de nuestro estilo de vida y confesó lo que le dicen sus amigos: "Muchos amigos en mi país ven mi Instagram y me dicen: ¡Dios mío, Dylan, en España vives de vacaciones todo el año!".

Ennis reveló que esta reacción era común entre sus amistades y explicó el porqué: "Creo que es vuestra cultura, es cómo vivís. Todo es más relajado, más tranquilo y lo disfruto mucho". A su vez, lo comparó con la forma de vivir de otras sociedades: "Mucha gente en otros países pone tanto esfuerzo y tiempo en el trabajo que se olvidan de disfrutar la vida. Creo que en España tenéis un equilibrio. No es que no trabajéis, simplemente tenéis un buen equilibrio".

Dylan Ennis se fotografía con seguidores tras la victoria ante el Barça. / Israel Sánchez

"No está todo el mundo mirando el móvil, disfrutáis unos de otros"

En su paseo por la capital del Segura, el colaborador le pregunta al americano por lo que más le gusta del país y este lo tiene muy claro: "Cuando voy a restaurantes y veo a gente comiendo, no está todo el mundo mirando el móvil. Disfrutan los unos de los otros".

Es en ese momento cuando al escolta universitario le explican qué es la sobremesa: "Cuando bebes, charlas, bromeas...". Él no conocía el concepto, pero se vio completamente reflejado en cuerpo y alma: "¡Eso es lo que me gusta! ¡Así soy yo!"

En Murcia todo el mundo habla muy rápido

Otro de los temas que el colaborador de 'El Intermedio' le sacó a Dylan fue el idioma (la entrevista se realizó en inglés). "Soy súper español, solo me falta aprender el idioma", bromeó el jugador. "La razón por la que no consigo aprender bien español, es porque en Murcia todo el mundo habla muy rápido".

A esta dificultad que el escolta dice que tiene para aprender, se le suma lo que le suele ocurrir cuando se encuentra con fans: "Cuando me ven por la calle, se emocionan y hablan todavía más rápido". Al mismo tiempo, admite que "sabe mucho más de lo que la gente cree, pero cuando tengo que hablarlo se me complica".

Isma Juárez y Dylan Ennis pasean por Trapería. / L.O.

Quiere ser el próximo Rey Mago de Murcia

Ennis también fue preguntado por fiestas populares de España. ¿Cuál era su favorita? Aquí el universitario no dudó: "La celebración de los Reyes Magos". Pero no lo dejó ahí y se postuló: "Espero que algún día, no sé si el año que viene o el siguiente... ¡Quiero ser uno de los Reyes!". Dylan lo dijo muy serio, incluso se lo pidió a José Ballesta, alcalde de Murcia.

Continuando el paseo, que ya iban por Trapería, vieron a lo lejos la Catedral. El canadiense la reconoció: "Es preciosa, nunca había visto algo así en mi vida". Así que, junto a ella, se sacó el tema estrella: la siesta. Es ahí cuando el jugador cuenta lo que le pasó con sus hijos al llegar a la Península.

"Cuando llegamos a España por primera vez, me dijeron que mis hijos estarían en el colegio hasta las cinco de la tarde", algo que le chocó bastante al no estar acostumbrado a los horarios; pero, cuando descubrió la siesta, vio el cielo abierto: "Mi esposa se puede dedicar a lo suyo, yo me puedo relajar, me tomo un vino... La siesta es otra de las cosas que adoro de este lugar".

El paparajote es su postre favorito

Si hay algo que une a las personas son los postres y Dylan, al ser preguntado por su favorito aquí, en Murcia, no tuvo que pensárselo mucho, aunque le costó pronunciarlo: "Pa... pa... ¡Paparajotes!, gritó, tras recibir una pequeña ayuda de Juárez. "No puedo comerlo cada día, porque me dedico al baloncesto, pero me encanta", aseguró.

En la última parte de la entrevista, el colaborador se dedicó a tantear a Ennis con preguntas acerca de su supuesta españolidad: la mayoría fueron acertadas por el escolta. Preguntas como quién es el rey de España, a qué hora se cena aquí o de qué forma hay que referirse a un amigo en Murcia.