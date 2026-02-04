Denuncian la eliminación del carril bici de la carretera de Alcantarilla y el incumplimiento de la ZBE en Murcia

El proyecto destinado a mejorar la carretera de Alcantarilla anunciado por el Ayuntamiento de Murcia despertó las quejas ciudadanas por la eliminación del actual carril bici. Y, una semana después, Murcialab y Murciaenbici denuncian en un comunicado la retirada de esta infraestructura de movilidad sostenible, que fue financiada con fondos europeos, en un contexto de incumplimiento de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) y de "deterioro continuado de la calidad del aire".

La iniciativa municipal contempla una inversión de dos millones de euros para el reasfaltado de la vía e incluye solicitar al Ministerio la retirada del carril bici, para trasladarlo tanto sobre las vías soterradas del tren como por el margen del río.

Sin embargo, Murcialab y Murciaenbici cuestionan que estos itinerarios alternativos "no garantizan conectividad funcional para los desplazamientos diarios, alejándolo del eje principal de movilidad entre municipios".

Además, las entidades alegan que la eliminación se justifica al ser este el carril bici menos utilizado de toda la red ciclable del municipio, "sin que se hayan publicado datos de aforos, estudios de uso ni análisis de las causas, como la falta de continuidad de la red ciclista".

Asimismo, en el comunicado se recuerda que, en agosto de 2024, se eliminó el carril segregado de Plano San Francisco y, un año después, en septiembre de 2025, se anunció la eliminación del carril bici de la avenida Miguel Induráin para devolver espacio al tráfico motorizado.

Calidad del aire

En el comunicado, las entidades sociales agregan que Murcia registró más de la mitad de los días del año pasado con aire contaminado, "una exposición prolongada asociada a un aumento de enfermedades respiratorias y cardiovasculares, ingresos hospitalarios y eventos cerebrovasculares".

En este sentido, resaltan que el 71 por ciento de la población del municipio reside en las pedanías, lo que incrementa la demanda de desplazamientos diarios. Y, "lejos de reducir las fuentes de emisión, las actuaciones recientes incrementan la capacidad viaria para el coche privado, una medida ampliamente documentada como generadora de más tráfico y más contaminación", alegan.

A ello se suma que, desde el 1 de enero de 2023, la legislación estatal obliga a los municipios de más de 50.000 habitantes a disponer de una Zona de Bajas Emisiones activa, aunque Murcia continúa sin implantarla y, para las entidades sociales, "este incumplimiento prolongado plantea dudas sobre el uso y la justificación de fondos públicos asociados a la transición ecológica".

Con todo, MurciaLab y Murciaenbici reclaman mayor inversión en la red ciclista, activar una ZBE y "cumplir con los compromisos asociados a los fondos europeos, manteniendo y completando la red de carriles bici conforme a los proyectos aprobados".