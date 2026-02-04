El Ayuntamiento de Murcia reduce la deuda municipal, pero arrastra deficiencias desde 2019 por falta de personal

El plan anual de control financiero es una de las herramientas económicas a las que el Ayuntamiento atribuye la reducción de la deuda municipal, que se sitúa ahora en menos de 246 millones de euros.

Aunque desde la oposición cuestionan que el plan de 2026 que fue aprobado en la última sesión plenaria, al que ha tenido acceso este diario, "reconoce oficialmente que faltan técnicos clave en el servicio de Intervención" y que se arrastran deficiencias desde 2019, como señaló el portavoz de Vox, José Mariano Orenes. A este respecto, fuentes municipales aseguraron que se van a cubrir las dos Jefaturas vacantes, como se acordó en la última actualización de la relación de puestos de trabajo (RPT) acordada con los sindicatos.

La deuda total del Ayuntamiento de Murcia se sitúa en 245.946.000 millones, 35 millones menos que el último año, según la ejecución del Presupuesto municipal que se aprobó en el Pleno ordinario de noviembre.

Además, durante la rueda de prensa en la que se informó del estado de las arcas municipales, el edil también resaltó que las cuentas cumplen por primera vez desde 2021 la estabilidad presupuestaria en el tercer trimestre del año.

Esta mejoría se consiguió, detalló Muñoz, al reordenar recursos (esto es, 'mover' el dinero de un proyecto a otro) y eliminar gastos superfluos, así como seleccionar el gasto en las cuestiones principales y analizar los contratos de máximos.

A estas cuestiones, se unen elementos como el plan anual de control financiero, que en 2026 "refuerza la supervisión económica", detallaron fuentes del Ayuntamiento a este diario. Además, cabe resaltar que se celebrarán auditorías públicas, cuyos resultados "se recogerán en informes que serán elevados al Pleno municipal", concretaron.

En este contexto, el concejal de Movilidad, Gestión Económica y Contratación, José Francisco Muñoz, subrayó que "esta evolución positiva es fruto de una gestión responsable, basada en la planificación, el rigor presupuestario y el cumplimiento de las normas, y que se consolida mediante instrumentos técnicos como el plan anual de control financiero".

Reacciones

Aunque desde el Grupo Municipal Vox aseguran que "el plan anual de control financiero de 2026 deja claro que el Ayuntamiento controla poco porque no tiene medios suficientes para hacerlo", pues "se reconoce oficialmente que faltan técnicos clave en el servicio de Intervención y que apenas se pueden planificar actuaciones de control".

En este sentido, el plan de 2026 indica que "la situación actual en materia de personal viene marcada por la falta de cobertura de puestos vacantes contemplados en la relación de puestos de trabajo (RPT) municipal, y por la falta de reemplazo del personal que se jubila, que se encuentra en situación de baja laboral de larga duración, o en situación de excedencia".

A continuación, el documento señala que, "por su incidencia directa en el ejercicio de las funciones de control financiero, hay que destacar que en el ejercicio 2025 se ha producido la baja laboral de la Jefatura de Control Financiero, y de la Jefatura de Empresas Públicas, estando previsto que los permisos parentales se extiendan a gran parte del ejercicio 2026".

Además, "se arrastran deficiencias detectadas desde 2019 sin que se hayan aprobado planes de corrección", agregó el portavoz de Vox, José Mariano Orenes, quien concluyó que, "en resumen, se gasta cada vez más, pero se controla cada vez menos".

A este respecto, el plan explica que la normativa actual exige que se elabore un plan de acción. Sin embargo, "con relación a las deficiencias manifestadas en los Informes anuales correspondientes a los ejercicios 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024 dejar constancia de que, a fecha actual, no han sido presentados para su evaluación, ni han sido aprobados, los preceptivos planes de acción".

En respuesta, desde el Ayuntamiento afirman que en 2024 se desarrolló el plan de saneamiento que, junto a una serie de medidas económicas, ha permitido regresar a la estabilidad financiera.

Sistema de control

El Plan, elaborado por la Intervención General conforme a la normativa vigente y al modelo de control interno aprobado por el Pleno, fija el alcance, los ámbitos y el calendario de las actuaciones de control que se llevarán a cabo a lo largo del ejercicio.

El documento se articula a través de dos herramientas: el control permanente -que se basa en la supervisión ordinaria y continua de los principales procedimientos económico-financieros- y las actuaciones de auditoría pública.

En cuanto a la auditoría pública se concibe como una herramienta de revisión periódica y planificada que permite evaluar aspectos como la corrección contable, el cumplimiento normativo y la eficacia de la gestión, con una orientación preventiva y de mejora continua. En este sentido, destaca que los resultados de las auditorías se recogerán en informes que serán elevados al Pleno municipal.

Medidas previstas

Entre las actuaciones de control previstas, se encuentran las auditorías del registro contable de facturas, para verificar la correcta contabilización de las obligaciones económicas.

Destacan también las labores de control de los gastos devengados pendientes de imputación presupuestaria, con el fin de que todas las obligaciones queden debidamente reflejadas en el presupuesto.

Otra de las medidas a resaltar es el control de las devoluciones de ingresos y su impacto en la ejecución presupuestaria.