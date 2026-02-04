Solo aptos para millonarios: estos son los pisos más caros a la venta en la ciudad de Murcia

Acceder a una vivienda en propiedad se ha convertido en uno de los principales quebraderos de cabeza para miles de familias en España, y Murcia no es una excepción. La escalada de precios, unida a la falta de oferta y al encarecimiento de las hipotecas, ha tensionado el mercado hasta situarlo fuera del alcance de buena parte de la población. Mientras encontrar un piso asequible resulta cada vez más complicado, el mercado inmobiliario también refleja su otra cara: la de las viviendas de lujo con precios reservados a muy pocos bolsillos.

En la ciudad de Murcia, conviven realidades muy distintas dentro de un mismo mercado. A la vez que crece la preocupación social por el acceso a una vivienda digna, siguen saliendo a la venta inmuebles exclusivos en zonas céntricas y privilegiadas, con superficies amplias, acabados de alto nivel y precios que superan con creces la barrera del millón de euros.

Soñar, al menos, sigue siendo gratis. Repasar los anuncios de estos pisos permite asomarse a un segmento muy concreto del mercado, alejado de la realidad cotidiana de la mayoría, pero que también forma parte del actual escenario de la vivienda.

Estos son los tres pisos más caros que se encuentran ahora mismo a la venta en la ciudad de Murcia.

Grandes ventanales en la emblemática Casa Cerdá

El piso más caro a la venta en Murcia se encuentra en el mítico 'Edificio Casa Cerdá', recientemente remodelado, que se erige majestuosamente en el corazón de la capital, en la conocida por todos plaza de Santo Domingo.

Esta propiedad de 250 metros cuadrados ofrece un diseño moderno y una cuidada distribución que maximiza el espacio disponible. La vivienda consta de un luminoso salón con amplios ventanales y vistas a la Catedral de Murcia, una cocina equipada con electrodomésticos modernos, tres habitaciones, así como tres baños y un aseo.

Edificio Cerdá, en Murcia / Idealista

Se trata de una joya arquitectónica en el corazón de la capital, una oportunidad de experimentar la combinación perfecta entre historia y modernidad que ofrece el Edificio Cerdá, a la que muy pocos tienen acceso.

El precio en el mercado de este lujoso inmueble es de 1,8 millones de euros, el más alto en la ciudad de Murcia si hablamos de pisos.

Ventanales del piso más caro de Murcia / Idealista

Lujo moderno entre Trapería y Platería

Quien conoce la ciudad de Murcia sabe que vivir entre las calles Trapería y Platería, en la intersección comúnmente conocida como 'cuatro esquinas', no debe de ser barato.

El segundo piso más costoso de la ciudad de Murcia tiene una superficie de 180 m2 y se emplaza en pleno centro histórico, a escasos metros de la Catedral. Una dotada de todos los servicios: comercios, restauración, transporte público, centros educativos y culturales.

Salón del segundo piso más caro de Murcia / Idealista

Está compuesto por un hall de entrada unido, junto al salón con vistas a la Catedral y al comedor-cocina con una gran balconera interior, dormitorio principal con vistas a calle Platería dotado de baño completo y vestidor, dormitorio de servicio con vistas a calle Trapería con aseo, aseo de cortesía y dos cuartos de instalaciones.

Su precio está muy poco por debajo por el número uno del ranking: se vende 1,7 millones de euros.

Cocina del segundo piso más caro de Murcia / L.O.

Dos terrazas en la Circular

El 'top 3' de pisos más caros a la venta en Murcia lo completa esta vivienda ubicada en la Plaza Circular y Alfonso X El Sabio, con espectaculares vistas a sendos emplazamientos de la ciudad.

Se trata de un dúplex de 340 metros cuadrados, repartidos en dos plantas, 170 metros en cada una, y con dos terrazas longitudinales que recorren el perímetro de cada vivienda. Tiene seis dormitorios, cocina y salón con doble altura, zona de lavandería, despacho, gimnasio, etc.

Vistas a la Circular desde el tercer piso más caro de Murcia / Idealista

Una casa muy exclusiva, por su disposición en dos alturas, un lienzo en blanco para emprender una nueva vida en el centro de la ciudad que no sale precisamente barato. Su precio en el mercado es de 1,5 millones de euros.