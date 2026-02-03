Los veterinarios de Murcia ya están tratando perros con picaduras graves de procesionaria

La procesionaria ha comenzado a bajar de los pinos en las zonas más arboladas de la Región de Murcia y la preocupación de los veterinarios murcianos va en aumento. Aunque su aparición suele relacionarse con el final del invierno, en Murcia, por su clima más cálido, se adelanta. De hecho, ya se han comunicado los primeros casos graves en perros por la ingesta de esta larva.

Desde el Colegio Oficial de Veterinarios de la Región de Murcia han confirmado que algunas clínicas están recibiendo casos de canes con síntomas compatibles con el contacto o la ingesta de la procesionaria del pino. Su presidenta, Teresa López, explica a La Opinión que la larva ya está bajando de los árboles y que no solo se encuentra en zonas de pinares, sino que también empiezan a verse en zonas residenciales: "Desde mi casa puedo verlo".

"Han tenido que cortarle la lengua al perro"

El acercamiento del animal a esta larva puede provocar diferentes reacciones. El contacto del perro con los pelos urticantes de esta oruga le puede generar desde inflamaciones severas hasta necrosis en la lengua: "En algunos casos hay que intervenir quirúrgicamente y cortarla para evitar que el animal muera", advierte López.

A pesar de no haberse registrado fallecimientos aún en la Región de Murcia, los veterinarios alertan de que el tiempo es clave en estas situaciones. Los síntomas más frecuentes en los animales que las tocan o las comen son "hipersalivación, inflamación de labios y lengua, vómitos, lesiones orales y dificultad respiratoria".

José Ignacio Álvaro, veterinario en La Flota, con uno de sus 'pacientes'. / Juan Carlos Caval

Carteles de prevención para las rutas de senderismo

Cabe destacar que la evolución del can siempre depende del nivel de exposición al que se ha visto sometido y la rapidez con la que se acuda al veterinario más cercano. En colaboración con la Consejería de Medio Ambiente, el Colegio puso en marcha una campaña informativa en redes sociales. Además, preparan la instalación de carteles en rutas habituales de senderismo, con el objetivo de advertir sobre la problemática.

Uno de los mensajes que pretende transmitir la campaña es la necesidad de llevar el perro siempre atado. No solo porque es algo obligatorio, sino porque así "puedes controlar qué están oliendo o tocando y evitar que se acerquen a las procesiones de orugas", recalca López.

Al mismo tiempo, el Colegio de Veterinarios de Murcia recuerda que la campaña preventiva también va por los niños y por las personas alérgicas. La presidente ha expresado su preocupación por los más jóvenes: "A mí me preocupan mucho los perros, pero también los niños que salen a pasear por el monte", admite López, que recuerda que el simple contacto "puede desencadenar síntomas".

Procesionarias del pino. / Pixabay

Qué es la procesionaria del pino y cómo reaccionar si tu mascota se ve afectada

La procesionaria del pino (Thaumetopoea pityocampa) es "una polilla perteneciente al orden de los insectos Lepidoptera, de ciclo anual, que inverna en el suelo". Afecta a los pinos de todo el mundo, pero principalmente es común en la región mediterránea, puesto que su alimentación está basada en las acículas de este árbol.

Su presencia en la Región de Murcia es habitual. Las condiciones climáticas del sureste están provocando que su ciclo se adelante, aumentando el riesgo en épocas del año en las que los dueños de los perros no esperan.

Los veterinarios murcianos insisten en que cuando haya una mínima sospecha de contacto con la procesionaria, no se pierda el tiempo. Lavar la zona con agua sin frotar y acudir de inmediato a un centro veterinario. Actuar con celeridad marcará la diferencia.