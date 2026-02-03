El tranvibús aumenta en más de un 50 por ciento el uso del transporte público entre Murcia y El Palmar

El tranvibús inició su andadura en las calles del municipio de Murcia a principios de enero, con viajes gratis durante los tres primeros meses desde su puesta en marcha. Y, desde entonces, el uso del transporte público entre El Palmar y la ciudad capitalina ha aumentado un 56 por ciento, anunció el concejal de Movilidad, Gestión Económica y Contratación, José Francisco Muñoz.

Las cifras registradas, además, suponen máximos históricos de viajeros en esta conexión en los meses de diciembre y enero, lo que, para el Ayuntamiento, "evidencia el buen funcionamiento de una línea que da servicio a centros atractores tan importantes como el campus de Ciencias de la Salud y el Hospital Virgen de la Arrixaca, al unir el centro urbano con la pedanía más poblada del municipio", detalla el equipo de Gobierno en un comunicado.

Durante el primer mes en funcionamiento de este medio de transporte, cerca de 130.000 personas subieron a bordo de uno de los siete tranvibuses que se incluyen en la flota municipal, cantidad que supera las previsiones iniciales del Ayuntamiento.

Tiempos de viaje

Este periodo ha permitido, además, confirmar los tiempos de viaje que se anunciaron en un inicio: menos de 20 minutos desde Alameda de Colón hasta El Palmar.

Además, desde el Consistorio esperan que el inicio del mes de febrero consolide este incremento con la vuelta de los estudiantes universitarios a clase tras el periodo navideño y los exámenes de enero, ya que "la frecuencia de 15 minutos lo convierte en la mejor alternativa para acudir a estos centros atractores", señalan en el escrito remitido.

Con las 138 expediciones diarias que realizan los siete vehículos eléctricos, el servicio ofrece un total de 15.000 plazas al día

Mayor agilidad

Asimismo, los tranvibuses circulan por carriles segregados dotados de 'ondas verdes', algo que, unido a las cuatro puertas de los vehículos, aporta agilidad al servicio.

Resalta también la mejora en materia de accesibilidad que suponen estos vehículos de suelo bajo, dotados de un sistema de doble rampa (manual y automática) y espacios reservados para sillas de ruedas, así como asientos preferentes para personas mayores, embarazadas y personas con movilidad reducida.

Cabe también destacar que el Consistorio estima en 379 toneladas de CO2 al año la reducción de emisiones que supone la puesta en marcha de estos vehículos eléctricos.

Paradas

Los vehículos que salgan desde la Plaza Circular, tendrán paradas en Santa Isabel, Alameda de Colón, La Innovadora, Vereda, Cruce de La Alberca, Gasolinera, Arrixaca y el campus de Ciencias de la Salud.

En sentido contrario, las paradas se realizarán en Pabellón Docente, Arrixaca, Dúplex – Desvío, Cruce de La Alberca, La Vereda, Colonia de San Esteban, Estación del Carmen, Alameda de Colón, Glorieta de Ramos y Santa Isabel, antes de volver a la Plaza Circular.