Regresan las rutas temáticas en el cementerio Nuestro Padre Jesús de Murcia

Las rutas guiadas y temáticas regresan al cementerio municipal Nuestro Padre Jesús de Murcia, camposanto que el año pasado ya recibió a 169 visitantes. La programación arranca el próximo 22 de febrero, anunció la concejala de Bienestar Social, Familia y Salud, Pilar Torres, quien explicó que estas visitas sirven "para profundizar en la historia del municipio y en los personajes más relevantes en la historia de Murcia" e invitó a los murcianos a "descubrir este espacio con curiosidades y un legado de nuestros ancestros".

Durante las rutas guiadas, además de recorrer algunos de los nombres más significativos de Murcia, se da a conocer la arquitectura y la simbología funeraria característica del cementerio, fundado en 1885 durante la gran epidemia de cólera y acoge a unas 180.000 personas inhumadas.

Programa

La primera ruta programa se desarrollará el próximo 22 de febrero con la temática 'Élites del siglo XIX'. En cuanto al 8 de marzo, tendrá lugar la visita 'Mujeres Murcianas'.

La próxima cita será el 19 de abril, cuando llegará el turno de 'Arquitectura y simbología'; y el 10 de mayo se ofrecerá la ruta de 'Artistas Murcianos'.

Además, estas temáticas se repetirán tras el verano, con más fechas previstas para septiembre, octubre, noviembre y diciembre.

Desde 2015 se han editado ocho guías temáticas, recordó la edil del ramo, que sirven de base para estas visitas y que permiten conocer desde aspectos culturales generales hasta itinerarios sobre escritores y artistas, emigrantes murcianos y protagonistas del progreso, entre otros. Toda la información sobre las rutas está disponible en la web municipal del cementerio y las guías de ruta temática están accesibles en línea.

Balance de 2025

En 2025 se realizaron un total de siete visitas guiadas centradas en temáticas, con un total de 169 asistentes. Las rutas se organizaron mensualmente y contaron con la participación de vecinos y visitantes interesados en la historia, la cultura y las tradiciones que atesora el cementerio. Actualmente, existe una lista de espera con 95 personas que serán avisadas para futuras visitas.

Las visitas, que se realizarán una vez al mes los domingos a las 11:00 horas, cuentan con una duración aproximada de unas dos horas, en grupos de un máximo de 30 personas, dirigidos por una guía turística especializada, y se complementan con los manuales editados sobre cada una de las temáticas que se tratan en las visitas, elaborados en colaboración con la Sociedad Murciana de Antropología y el profesor de Antropología Social de la Universidad de Murcia, Klaus Schriewer.

Historia

El cementerio de Nuestro Padre Jesús, declarado Bien Catalogado por su relevancia cultural, alberga elementos como panteones y mausoleos que reflejan diversos estilos arquitectónicos. El camposanto fue fundado en 1885 durante la gran epidemia de cólera, momento en el que Carlos III dictó una real cédula que prohibía las inhumaciones en el interior de las iglesias e instaba a la construcción de los cementerios en las afueras de los pueblos y ciudades, en lugares ventilados, para evitar la propagación de enfermedades. Así, sustituyó a los demás cementerios extramuros de La Albatalía y la Puerta de Orihuela.

A finales del XIX se construyó la mayor parte de los panteones. Arquitectos ligados al eclecticismo, como Marín Baldo, Justo Millán o Pedro Cerdán, dieron la pauta estilística a los realizados por maestros de obras como José Gallego y José Méndez.