Dos ingleses especializados en antigüedades descubren en este rastro de Murcia auténticas gangas muy por debajo de su precio real

No lo buscaban, pero lo encontraron. Dos creadores de contenido británicos, acostumbrado a viajar por el Reino Unido y Europa y especializados en artículos vintage de segunda mano, estuvieron este fin de semana en el rastro de Murcia. Un mercadillo que se instala junto al río los domingos, que ni los propios murcianos conocen.

El rastro se monta en un entorno inigualable, a las orillas del Segura, "uno de los lugares más bonitos en los que hemos comprado nunca", afirman los protagonistas. Con el sol despertándose, un frío suave y el sonido del agua de fondo, estos ingleses no se esperaban encontrar algo así en la ciudad. De hecho, en varios momentos comentan que "esto podría ser París sin ningún problema".

Juegos antiguos hallados en el rastro de Murcia- / L. O.

Juguetes vintage, relojes o piezas religiosas del siglo XX

Conforme avanzan entre los puestos del mercadillo, comienzan a aparecer los primeros tesoros: ceniceros de diseño, abrebotellas antiguos, piezas religiosas de mediados del siglo XX, juguetes, relojes, porcelana alemana y otros objetos de alabastro fabricados en España. Todo ello, mezclado con cajas visiblemente caóticas que, según ellos, guardan "la verdadera esencia de los mercadillos".

Algo que les llama mucho la atención es el poder negociar todos los precios con los vendedores. Una experiencia fundamental en estos lugares. Cada compa sabe a victoria. Entre los hallazgos que más ilusión les ha hecho encontrar destacan un jarrón de porcelana bavaria de West German, que en webs como Etsy cuestan más de 40 libras y que en el mercadillo les ha costado 7.50 euros.

Silla en miniatura hallada en el rastro de Murcia. / L. O.

También han alucinado con los muebles en miniatura, hechos a mano, que había en uno de los puestos: "Auténticas pequeñas obras de arte". Lo que más les ha impresionado es que un conjunto de salón en miniatura en portales de venta de Internet cuesta más de 1.300 euros, mientras que la adorable silla que sujetaban en sus manos costaba 10 euros.

Piezas de mármol y objetos decorativos de los años 50 y 60

En su paseo a lo largo del Jardín del Malecón ubicaron curiosas piezas de mármol, objetos de decoración de los años 50 y 60 y muchos juguetes vintage que recuerdan a tiempo no tan lejanos. Pero no todo es comprar. Los youtubers se detuvieron a observar y a tocar con cuidado, a imaginar qué historia se esconde detrás de cada artículo.

Las conclusiones que sacan estos ciudadanos del Reino Unido es que este mercadillo es imperdible. Se extrañan de que esta joya no sea más popular entre los vecinos: "Ha sido una mañana increíble", apunta uno de ellos, que se pregunta cuántos secretos más guardará esta ciudad.