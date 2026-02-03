Control sin sanciones en las zonas de carga y descarga en el estreno del registro que ya usan mil empresas de Murcia

El nuevo sistema para regular las labores de carga y descarga en el municipio de Murcia entró oficialmente en vigor el pasado domingo, con el inicio del mes de febrero, cuando se estrenó el registro previo para que autónomos y empresas inscriban sus vehículos industriales -fecha establecida tras la moratoria que solicitó la patronal-.

Aunque el arranque de este nuevo sistema consistió en una campaña informativa. En concreto, los controladores de tráfico municipales asesoraron a 213 repartidores durante la jornada del lunes sobre el nuevo registro. Y, por el momento, ya son más de mil empresas las que han inscrito uno o varios de sus vehículos en el recién estrenado registro, detallaron desde el Ayuntamiento a esta redacción.

Además, habrá un periodo de adaptación en el que no se sancionará a quienes no estén registrados, todavía sin concretar, concretaron desde el equipo de Gobierno local y, resaltaron, además, que el objetivo de este nuevo sistema es "ordenar el tráfico para evitar atascos y estacionamientos en doble fila".

Ordenanza

El registro se enmarca en la nueva ordenanza municipal de estacionamiento regulado, denominada SER, que fue aprobada el año pasado. Y el nuevo sistema no solo regula las plazas destinadas a las labores de carga y descarga, ya que también se podrá hacer uso de las zonas verdes y azules "por un coste mínimo", detalló el concejal de Movilidad, Gestión Económica y Contratación, José Francisco Muñoz, cuando presentó la iniciativa.

El motivo de que se cobre un importe en las reservas de las zonas verdes y azules es "asegurar que la reserva se hará efectiva", detalló el edil del ramo. Aunque también habrá bonos diarios por 2,05 euros; semanales por 7,50; mensuales por 30 euros; y anuales por 250.

Por otro lado, el uso de las zonas de carga y descarga sigue siendo gratis, al igual que el registro previo. Una vez realizado el registro, a través de la página web de Aparcamurcia, se expedirá un 'ticket cero', ya validado, que identificará al vehículo mediante la matrícula, y se deberá respetar el tiempo establecido en la reserva.

En las plazas verdes y azules, el máximo tiempo permitido será de 5 horas y, en el caso de las zonas de carga y descarga, habrá de 15, 30 y 45 minutos, según la zona y el tipo de actividad que se desarrolle.

Reacciones

Sin embargo, el registro en las zonas azules y verdes solo está habilitado para las empresas y autónomos del término municipal de Murcia, lo que afecta a las entidades que estén domiciliadas en otros municipios cercanos a Murcia, puntualizó Javier Ríos, presidente del gremio de electricistas, integrado en la Federación Regional de empresarios del Metal (Fremm) de Murcia, a este diario.

Empresas y autónomos de fuera del municipio no pueden optar a los bonos para zonas azules y verdes, lamentan desde Fremm

Además, "muchas empresas de fuera de Murcia no sabrán que tienen que registrarse", agregó Javier Ríos. En este sentido, desde el Consistorio matizaron que el nuevo sistema "es dinámico" y que "se estudian todas las peticiones". Además, señalaron que las empresas domiciliadas fuera del municipio pueden usar estas plazas como particulares.

Calles estrechas

Aunque hay casos, como ocurre en las calles de Correos y el cine Rex, en la que las plazas destinadas a las labores de carga y descarga no están delimitadas en el suelo y, además, para no interferir con el tráfico, se alternan cada semana en uno de los dos carriles de las vías.

En estos casos, fuentes municipales indicaron a esta redacción que, por el momento, no se prevén cambios en estas zonas, salvo la necesidad de registrarse previamente, como ocurre en el resto de lugares habilitados para estos trabajos.

Ampliación a 5 horas

Además, el Ayuntamiento incluyó algunas de las propuestas que surgieron en las charlas informativas que se impartieron junto a técnicos municipales en varias entidades para dar a conocer el nuevo sistema de registro para vehículos industriales, es decir, aquellos concebidos para el transporte de mercancías.

Así, es posible inscribir todos los vehículos que trabajen para una misma empresa en un solo trámite, tal y como solicitó la Federación Regional de Organizaciones y Empresas de Transporte de Murcia (Froet), entidad que también pidió simplificar el sistema de registro.

Además, a petición de la Federación Regional de Empresarios del Metal de Murcia (Fremm), el tiempo máximo de estacionamiento previsto se ampliará hasta las 5 horas en las zonas verdes y azules en aquellos casos que lo requieran. En este sentido, Francisco Galián, miembro de la comisión ejecutiva de Fremm, ya explicó en su momento que, "a la hora de arreglar una avería, el tiempo no se puede medir".

Nuevo sistema

Para hacer uso de las zonas de carga y descarga, así como de las zonas verdes y azules, será necesario registrarse y respetar los horarios establecidos en la inscripción. El número de vehículos a inscribir no tiene limitación y aparcar en zonas de carga y descarga sin previo registro podrá acarrear sanciones.

Las personas que soliciten hacer uso de las zonas de carga y descarga deberán rellenar la solicitud con su DNI, el certificado de situación en el censo de actividades económicas, con una antigüedad máxima de 3 meses, y un certificado que indique que el solicitante está al corriente del pago de deudas con la Hacienda Local del Ayuntamiento de Murcia, con una antigüedad máxima de 30 días naturales.

Por otro lado, las personas jurídicas (sociedades y comunidades de bienes), deben aportar, además, la tarjeta de identificación fiscal, con una antigüedad máxima de 30 días naturales, el certificado de situación censal, con una antigüedad máxima de 3 meses. Y, en este caso, se debe indicar el DNI, pasaporte o NIE de cada uno de los representantes legales en vigor.

En cuanto al vehículo cuya matrícula conste en la inscripción, se debe aportar la ficha técnica y el permiso de circulación. Asimismo, si el solicitante no es el titular real del vehículo, deberá disponer un derecho de uso sobre el mismo.