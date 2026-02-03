La carretera de Santa Catalina en Murcia, en obras para construir aparcamientos y una acera

La carretera de Santa Catalina, en la pedanía murciana de Aljucer, está en obras para hacer realidad una demanda vecinal: construir un nuevo tramo de acera y una banda de aparcamiento

La vicealcaldesa y concejala de Fomento y Patrimonio, Rebeca Pérez, visitó este lunes los trabajos que se están realizando, que cuentan con un presupuesto de 44.228,54 euros y un plazo de ejecución aproximado de tres meses.

La intervención se desarrolla en el margen oeste de la carretera de Santa Catalina, entre el carril Salabosque y el paso peatonal del cruce semafórico situado junto a la farmacia, a lo largo de unos 100 metros.

Gracias a este proyecto, los peatones dispondrán de un itinerario accesible, continuo y separado del tráfico rodado, lo que "evitará situaciones de riesgo que se producían hasta ahora por la falta de espacio para caminar", resalta el Consistorio en un comunicado.

Proyecto

La nueva acera tendrá un ancho de 1,80 metros y contará con pavimento de adoquín de hormigón, así como pavimento táctil para facilitar la orientación de personas con discapacidad visual, tanto en los cruces como a lo largo del recorrido. Además, se creará un nuevo paso de peatones en el cruce con el carril Salabosque.

La actuación incluye también la ejecución de una banda de aparcamiento en línea, con 2,20 metros de ancho, que permitirá ordenar el estacionamiento que actualmente invade el espacio peatonal. En esta banda se ubicarán también los contenedores de residuos para facilitar tanto el uso por parte de los vecinos y como el trabajo de los servicios de recogida.

Paralelamente, las obras contemplan la renovación de las canalizaciones de telecomunicaciones y del alumbrado público, con nuevas conducciones, arquetas y anclajes para los puntos de luz existentes, así como la reubicación de imbornales para adaptarlos al nuevo diseño de la vía.

"Hoy ponemos en valor una de las líneas estratégicas del modelo de ciudad del alcalde Ballesta, que es la apuesta por las infraestructuras que conectan a las personas, pero sobre todo, mejoran la calidad de vida de nuestros vecinos", explicó la vicealcaldesa, Rebeca Pérez, durante la visita a las obras.