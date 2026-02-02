Santiago y Zaraiche, listo para acoger casi 150 viviendas junto a Los Cubos

La pedanía murciana de Santiago y Zaraiche podría dar la bienvenida a nuevos vecinos con la aprobación definitiva de un nuevo desarrollo residencial que contempla la construcción de hasta 150 viviendas en la avenida Reino de Murcia, junto a la rotonda de Los Cubos.

El Ayuntamiento de Murcia, que ha invertido casi 3 millones de euros entre gestiones e indemnizaciones para hacer realidad este desarrollo residencial, aprobó el proyecto de urbanización de forma definitiva este mes en Junta de Gobierno.

Ubicación

El nuevo desarrollo residencial se proyecta en una parcela ubicada cerca de la rotonda de Los Cubos y se ve limitado al oeste por la avenida Juan de Borbón y al norte por Reino de Murcia.

Además, las viviendas se ubicarán cerca de la parada de tranvía llamada 'Los Cubos', en honor a la rotonda ubicada justo al lado, y a instalaciones deportivas como el Olimpic Club y la futura Ciudad Deportiva del Real Murcia.

Desde el Consistorio resaltaron a esta redacción que la ubicación de estas nuevas viviendas "consolida el crecimiento ordenado del municipio", algo que ha defendido en numerosas ocasiones el concejal de Urbanismo, Huerta y Medio Ambiente, Antonio Navarro.

Y es que, aunque la expansión urbanística se vive, sobre todo, al norte del municipio, en pedanías como El Puntal, Churra y Cabezo de Torres, y donde también se ubicará este nuevo desarrollo residencial, el Consistorio potencia también la expansión hacia el sur, con proyectos como el futuro Parque Metropolitano Oeste, infraestructura que atrajo a los promotores de la urbanización Ribera Park.

La promoción urbanística junto al que será el mayor jardín del municipio contempla construir más de 200 viviendas en Barriomar.

La inversión municipal roza los 3 millones entre gestiones e indemnizaciones

Inversión

En total, el Consistorio ha destinado casi 3 millones de euros para crear e impulsar este nuevo desarrollo urbanístico en Santiago y Zaraiche. La inversión total en los trabajos de gestión y urbanización supera los 2,4 millones de euros, con un presupuesto de 1.950.085,63 euros para las obras de urbanización.

A estas cantidades, se suman los 55.562,40 euros en gastos de gestión y otros 429.267,52 euros en indemnizaciones, "cifras que reflejan la magnitud de esta actuación estratégica para el crecimiento ordenado del municipio", destacaron desde el equipo de Gobierno. Con todo, la inversión global asciende a 2.884.829 euros.

Características

La actuación permitirá la construcción de cerca de 150 nuevas viviendas, a partir de una edificabilidad total de 13.635 metros cuadrados, con las que se dará "respuesta a la demanda existente en la pedanía de Santiago y Zaraiche", matizaron desde la Glorieta.

El ámbito de actuación cuenta con una superficie total de 16.010 metros cuadrados, que se destinarán tanto a parcelas residenciales como a zonas verdes y equipamientos públicos, es decir, instalaciones sanitarias, educativas y deportivas, entre otras infraestructuras.

Casi 8.000 metros cuadrados se destinarán a jardines, equipamientos públicos y carreteras

Con todo, la edificabilidad prevista asciende a 13.635 metros cuadrados, con una superficie de parcelas privativas de 8.163,87 metros cuadrados.

El proyecto reserva, además, una parte muy significativa del suelo a dominio público, con 7.846,13 metros cuadrados destinados a espacios verdes, viario y dotaciones. En concreto, se crearán 2.150 metros cuadrados de zonas verdes, además de 5.675 metros cuadrados a carreteras y sistemas locales, esto es, dotaciones públicas al servicio de una actuación concreta.