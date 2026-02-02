Puente Tocinos celebra el carnaval dos fines de semana

La pedanía murciana de Puente Tocinos celebra el carnaval durante dos fines de semana y el concejal de Pedanías y Vertebración Territorial, Marco Antonio Fernández, detalló este lunes el programa de actividades.

Los festejos arrancarán el 7 de febrero a las 19.30 horas con el desfile informal para terminar en el recinto de fiestas, donde continuará la jornada con música de DJ. Al día siguiente, el desfile de comparsas foráneas recorrerá las calles de la localidad a partir de las 17 horas, evento que finalizará con la entrega de premios y una fiesta posterior.

La programación continuará al siguiente fin de semana, con la celebración del desfile infantil el viernes 13, a las 17 horas, seguida de una fiesta con animación y juegos para los más pequeños.

El día grande será el sábado 14 de febrero, con el pasacalle por la mañana a partir de las 11 horas y el gran desfile de carnaval, a las 17 horas, además de animación, exhibiciones, entrega de premios y actividades festivas.

Noticias relacionadas

Entre los personajes del carnaval de Puente Tocinos que dan vida a la festividad, y que estuvieron presentes en la presentación, se encuentran la Musa Juvenil, Musa Adulta, Musa 3ª Edad, y Don Carnal 3ª Edad.