Los usuarios de perros guía tienen prioridad para subir a los taxis en Murcia desde este lunes

La Ley de Perros Guía de la Región de Murcia reconoce el derecho a las personas con discapacidad visual a viajar en transporte público acompañadas de su perro guía sin ningún coste adicional, pero "hay mucho desconocimiento", explicó, acompañada de su perra guía Laly, Paula López, una de las promotoras de la iniciativa pionera por la que las personas usuarias de perros guía tienen desde este lunes prioridad para acceder a los taxis en el municipio de Muria.

De hecho, durante el año 2025 se han registrado al menos tres casos en los que usuarios de perros guía han tenido que pagar un suplemento de 1,30 euros por viajar con su perro, debido al desconocimiento de la normativa.

Además, cabe resaltar que las personas usuarias de perro guía utilizan el taxi de forma frecuente para sus desplazamientos, ya sea para acudir a citas médicas, gestiones administrativas o actividades de ocio.

Iniciativa pionera

Además de Laly, Molly y Zarza, otros 2 de los 25 perros guías que hay en la Región -unos 10 de ellos en el municipio de Murcia- estuvieron presentes en el anuncio de la iniciativa, impulsada por la Asociación de Usuarios de Perros Guía de la Región de Murcia (Aapeguimur), en colaboración con Radio Taxi Murcia y el Ayuntamiento de Murcia.

Zarza incluso subió a bordo de uno de los taxis presentes en la parada ubicada junto al cine Rex después de que el alcalde de Murcia, José Ballesta, presentara la campaña de sensibilización este lunes por la mañana en la parada de taxis ubicada junto al cine Rex. "Estos perros son amables y educados", aseguró Francisco López, portavoz de Radio Taxi, en la rueda de prensa.

Preferencia

'Perros guía sí' es el lema que engloba esta iniciativa por la que los perros guía tienen ahora prioridad para subir a bordo de un taxi en el municipio de Murcia y, además, los 289 vehículos con licencia para ofertar el servicio portarán en el cristal de la parte trasera un distintivo con el lema de la campaña y la imagen de un perro guía, un labrador color canela con su arnés de trabajo.

El edil de Movilidad, Gestión Económica y Contratación, José Francisco Muñoz, detalló que esta campaña de concienciación se basa en dos elementos. Por un lado, está la prioridad para las personas con discapacidad visual acompañadas de perros guía a la hora de acceder al servicio, en las paradas de taxis y mediante un registro previo que se habilitará en la plataforma de Radio Taxi.

"Un distintivo de solidaridad"

Por el otro lado, están las pegatinas que rezan 'Perros guía sí'. En contraposición a los habituales carteles en puertas de establecimientos que prohíben el paso a los animales, estas pegatinas son "un distintivo de solidaridad", relató Paula López.

La pegatina azul "no solo cumple una función informativa, sino que quiere convertirse en un distintivo positivo, un símbolo de apoyo y compromiso con la inclusión", detallan en un comunicado desde la Asociación de Usuarios de Perros Guía de la Región de Murcia, pues pretenden que este distintivo se extienda a otros ámbitos, como supermercados, comercios, hoteles y restaurantes.

Cualquier entidad o persona interesada puede solicitar el diseño de la pegatina a través del correo electrónico contacto@perrosguiamurcia.org, a través del cual se pueden solicitar también charlas de concienciación para colegios, empresas o colectivos, con el fin de dar a conocer el trabajo de los perros guía.

Cualquier persona o entidad puede solicitar el distintivo mediante el correo electrónico habilitado. / A.M.

El edil de Movilidad resaltó asimismo que esta campaña se suma a otras medidas para fomentar la accesibilidad, como la gratuidad para los acompañantes de personas con movilidad reducida en el nuevo sistema tarifario del transporte público murciano, así como el programa bonotaxi y las ayudas a los vehículos adaptados.

Cinco años de lista de espera

Por su parte, Juan Carlos Morejón, delegado territorial del grupo social Once, agradeció la colaboración del Ayuntamiento para desarrollar esta campaña pionera y recordó la reciente inversión de 10 millones de euros para mejorar las instalaciones en las que se educan a los perros guía.

Además, Morejón concretó que hay 6 personas en la Región de Murcia a la espera de tener un perro guía. Aunque cabe destacar que el tiempo estimado de espera es de unos 5 años.

Y es que, en el camino de un perro a convertirse en el guía de una persona con movilidad reducida, se incluyen un año de entrenamiento con una familia voluntaria, otro de adiestramiento y un mes de acompañamiento con la persona a la que acompañará.