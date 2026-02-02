Economía
Murcia roza el millón de pernoctaciones en su mejor año para el turismo
Los viajeros internacionales crecen un 20 por ciento y los que más solicitudes de información realizan provienen de Bélgica, Reino Unido y Francia
El municipio de Murcia cerró el año 2025 con los mejores datos turísticos desde que hay registro y rozó uno de los objetivos que marcó el alcalde, José Ballesta: llegar al millón de pernoctaciones.
En concreto, se registraron un total de 961.663 pernoctaciones hoteleras, lo que supone un crecimiento del 11,7 por ciento respecto al año anterior, una cifra "muy por encima de la media nacional" y el mejor dato registrado hasta la fecha, destacó el concejal de Turismo, Comercio y Consumo, Jesús Pacheco, quien desgranó este lunes en rueda de prensa los datos definitivos de ocupación turística correspondientes al año anterior.
Según la Encuesta de Ocupación Hotelera del Instituto Nacional de Estadística, 581.956 viajeros se alojaron en hoteles de la ciudad de Murcia a lo largo del año, el mejor registro anual de la serie histórica y un 8,2 por ciento más que en 2024.
Balance
En cuanto al turismo internacional, "crece a ritmos superiores al 20 por ciento y demuestra que Murcia es cada vez más conocida y valorada fuera de nuestras fronteras", destacó Pacheco.
Por otro lado, la Oficina de Turismo también registró en 2025 un máximo histórico de consultas, que se centraron, principalmente, en la oferta cultural, los festejos y la programación especial desarrollada en fechas señaladas como Navidad. Aunque cabe mencionar un notable incremento del interés por la gastronomía local.
La oferta cultural y los festejos fueron las principales consultas
Solo en el mes de diciembre, la Oficina de Turismo atendió a 5.165 visitantes. De ellos, 1.198 fueron turistas internacionales, procedentes principalmente de Bélgica, Reino Unido y Francia; 2.010 correspondieron a turistas nacionales, con especial presencia de visitantes de la Comunidad Valenciana y de la Comunidad de Madrid; y 1.957 fueron visitantes de la propia Región de Murcia.
El balance del año evidencia además una evolución cualitativa del perfil del visitante, con mayor planificación del viaje e interés cultural y gastronómico, y resalta también el papel del turismo de congresos y la presencia de personas mayores de 45 años, que suponen tres cuartas partes de las solicitudes de información registradas.
En este contexto, destaca la apertura la próxima primavera del hotel Palacio de San Juan, que supondrá la llegada del primer establecimiento de cinco estrellas a la ciudad de Murcia, "un hito que contribuirá a elevar la oferta hotelera, atraer a un turismo de mayor poder adquisitivo y reforzar el posicionamiento de la capital en el segmento premium", señala el Consistorio en un comunicado.
"¿Pero qué hay en Murcia?"
Además, el Ayuntamiento de Murcia presentó los vídeos de la nueva campaña de promoción turística 'Murcia Tremenda', la propuesta murciana en la Feria Internacional de Turismo de Madrid (Fitur).
La pieza audiovisual muestra una conversación telefónica en la que se formula una pregunta recurrente, "¿pero qué hay en Murcia?", una cuestión que "sumerge al espectador en una sucesión de recuerdos, sensaciones y vivencias ligadas a la ciudad", detalla el equipo de Gobierno local en un comunicado.
"El concepto creativo se apoya en el tremendismo como corriente artística, exagerando los aspectos más crudos de la vida para hacerlos más humanos y más verdaderos, y trasladándolo al destino turístico sin artificios ni maquillaje", prosiguen desde el Ayuntamiento.
"El objetivo es mostrar una Murcia reconocible, diferente y memorable, alineada con lo que hoy buscan los viajeros: identidad real y autenticidad", señaló, por su parte, Jesús Pacheco, quien añadió que "Murcia no necesita parecer otra cosa, porque tiene una personalidad propia muy marcada, y por eso hemos querido definirla con un adjetivo tan nuestro y tan ligado a su carácter como tremenda".
Una maratón de récord
La Maratón de Murcia celebrada en Murcia este domingo deja también un balance positivo. La prueba reunió a casi 11.00 corredores, de ellos 1.800 extranjeros de 82 países diferentes, además de 2.400 personas provenientes de 48 de las 50 provincias españolas.
La celebración de este evento ha supuesto un lleno prácticamente absoluto en la planta hotelera y en los apartamentos turísticos de la ciudad. Desde la Concejalía de Turismo, Comercio y Consumo, se organizó, además, la visita de un grupo de gestores de viajes procedentes de distintos países europeos, especializados en turismo deportivo y en pruebas de este tipo.
Algunos de estos profesionales participaron incluso como corredores en la prueba y varios manifestaron su interés en comercializar el evento en sus mercados de origen, y se ha solicitado ya la pre-reserva de hasta 200 plazas para la próxima edición, detallan desde el Ayuntamiento.
En cuanto a los datos de ocupación, durante la noche del sábado los hoteles de tres estrellas alcanzaron un 99,23 por ciento de ocupación, con un precio medio de 104,32 euros, mientras que los establecimientos de cuatro estrellas registraron un 94,32 por ciento de ocupación, con un precio medio de 87,09 euros.
Se trata de una situación poco habitual, en la que los hoteles de tres estrellas superaron tanto en ocupación como en precio medio a los de cuatro estrellas, lo que para el Consistorio "refleja el elevado nivel de demanda generado por el evento".
