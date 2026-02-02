Colegios, pabellones y bibliotecas de Murcia acogen el programa 'VIBRA' para prevenir adicciones

Los colegios de Murcia acogen la iniciativa 'VIBRA', con el objetivo de "prevenir las adicciones y promover hábitos de vida saludables entre niños, niñas y adolescentes a través del deporte, el ocio sano y la participación comunitaria", explicó la edil de Bienestar Social, Familia y Salud, Pilar Torres, en la presentación de esta propuesta que se desarrollará durante el curso 2025-2026 y ofrecerá actividades gratis a menores de entre 7 y 16 años en distintos barrios y pedanías del municipio.

'VIBRA' amplía en esta edición tanto el número de actividades, entre las que se incluyen deportivas, lúdicas y creativas, como los espacios en los que se desarrollarán, que abarcarán centros educativos públicos, instalaciones deportivas municipales, bibliotecas y espacios juveniles.

Además, las actividades se desarrollarán principalmente fuera del horario lectivo y "garantizando una distribución territorial equitativa", explican desde el Ayuntamiento en un comunicado.

Programa

El programa incluye disciplinas como fútbol sala, baloncesto, voleibol, atletismo, baile y ajedrez, además de actividades creativas como cómic y pintura, con más de 2.400 horas de intervención impartidas por personal cualificado, lo que supone más del doble de las horas ofertadas en la edición anterior, que ascendía a 1.050 horas.

En cuanto a la oferta de ocio, incluye cinco propuestas deportivas (voleibol, fútbol sala, baloncesto, atletismo, baile y ajedrez), cómic y pintura.

Por su parte, la concejal de Educación y Atención a la Ciudadanía, Belén López, destacó que, "con esta campaña, más allá de conseguir esa apertura de centros educativos, lo fundamental es la prevención, pues en el curso 24-25 fueron unas 450 solicitudes".

Como novedad, el programa incorpora una línea de intervención digital con la creación de la plataforma digital 'VIBRA', que permitirá centralizar información sobre recursos de prevención y promoción de la salud, facilitar las inscripciones de las actividades y reforzar la comunicación con familias y jóvenes.

Prevención

"VIBRA responde al compromiso municipal por ofrecer alternativas de ocio saludable en un contexto en el que el consumo temprano de alcohol, tabaco, vapeo y el uso problemático de las tecnologías siguen siendo retos relevantes para la salud pública local", explica el Consistorio en el comunicado.

Así, desde un enfoque preventivo, la iniciativa actúa sobre factores de riesgo como el sedentarismo o la falta de ocio estructurado, y contribuye a reforzar factores de protección como la autoestima, las habilidades sociales, el sentido de pertenencia y la convivencia.

En concreto, la oferta se llevará a cabo por profesional cualificado en Algezares, Alquerías, Barrio del Progreso, El Palmar, El Puntal, Espinardo, San Pío X, El Carmen, Puente Tocinos, San Ginés, Sucina, Casillas, La Alberca, Beniaján, Monteagudo y Guadalupe.

El programa, impulsado por el Servicio Municipal de Salud, se enmarca en el Plan Municipal sobre Drogadicciones y supone la evolución del Programa de prevención de adicciones desde el deporte. El programa cuenta con financiación del Plan Nacional sobre Drogas y está impulsado de manera transversal por las concejalías de Bienestar Social, Familia y Salud; Educación y Atención a la Ciudadanía; y Talento Joven y Espacios Públicos.