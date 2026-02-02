El Amazonas desembarca en pleno centro de Murcia con un nuevo bar de desayunos y meriendas brasileñas

Cada vez son más los bares y restaurantes de Murcia que incorporan a sus cartas platos de comida saludable. La cultura de 'comer mejor' se está imponiendo en las cartas. Prueba de ello es la apertura de este nuevo local en el centro de la ciudad que tiene como propuesta principal en su menú los famosos boles de açaí.

Esta elaboración de origen brasileño hecha a partir de pulpa de bayas amazónicas trituradas y combinadas con otras frutas, como plátano, kiwi o frutos rojos, creando una base fría y cremosa, está arrasando en el mundo 'foodie' español y murciano. Y ahora, se ha consolidado en Murcia con esta nueva apuesta de desayunos y meriendas saludables.

Lo más 'healthy' de Brasil, en Murcia

Viajar a Sudamérica nunca antes había sido tan fácil. Un pedazo del país carioca ha viajado miles de kilómetros hacia la Región de Murcia y se ha mudado al número 14 de la avenida General Primo de Rivera de Murcia, donde antes se encontraba parte de la tienda de ropa Elisa.

Platos de tapioca de Amazonia Açaí Murcia. / Amazonia

Amazonia Açaí Murcia es el nombre del local que ha aterrizado en la capital del Segura y lo tiene muy claro: allí la protagonista es la fruta. Y no es de extrañar, este tipo de locales se han convertido en un fenómeno mundial gracias a la combinación de sabor y frescura, además de su atractivo visual que presentan sus boles y sus 'smoothies'.

Amazonia dispone en su carta de hasta 8 tipos de boles açaí con todo tipo de ingredientes: fresa, mango, granola, yogur griego, plátano, cacahuetes, miel, moras, arándanos... y podríamos estar así todo el día. Junto a los boles, también ofrecen una gran variedad de zumos hechos al momento y de tapioca salada y dulce (plato tradicional brasileño elaborado a partir de fécula de yuca hidratada).

Esta propuesta de exotismo, salud y sabor, posee otra característica importante. El establecimiento presume de un horario particular: Amazonia estará abierta de lunes a domingo, de 10.00 a 22.00 horas.