Multas de hasta 500 euros con el nuevo modelo de transporte de Murcia

La nueva ordenanza que regula los precios del transporte público en Murcia, aprobada en el último Pleno municipal, establece también el importe de las sanciones y multas, infracciones que oscilan entre los 100 y los 500 euros en función de la gravedad.

El documento, al que ha tenido acceso esta redacción, regula por primera vez de forma específica los precios y sanciones del transporte público murciano. Además, detalla las infracciones que se consideran graves, aunque no concreta cuáles son las leves.

Viajar sin título válido

Las personas que carezcan de un título de transporte válido serán sancionados con una multa de 100 euros, aunque la cantidad se rebajará hasta los 50 euros si se abona en los ocho días hábiles posteriores a la imposición de la multa, un pago que se debe realizar en las oficinas de atención al usuario o a través de los medios puestos a disposición por las operadoras. Además, de no hacer efectivo el pago en el plazo establecido, "se cursará la oportuna denuncia", concreta la ordenanza.

Además, el escrito detalla que, si la persona denunciada se niega a facilitar sus datos personales, los trabajadores del transporte público podrán solicitar la ayuda del personal de la Policía Local y de otras fuerzas y cuerpos de seguridad.

Y, en el caso de que la persona denunciada continúe el viaje, deberá pagar el billete o validar el título de transporte correspondiente en presencia de la inspección o del personal de la empresa.

Gravedad de las infracciones

Las infracciones leves -que no se concretan en la ordenanza- serán sancionadas con multa de hasta 350 euros y, además, podrán acarrear la retirada de la tarjeta de transporte personalizada por un período de seis meses a un año.

Aunque también se podrá exigir "el resarcimiento de los daños y perjuicios que la infracción haya supuesto al Ayuntamiento de Murcia y el reintegro de las cantidades indebidamente disfrutadas", detalla la nueva ordenanza.

En cuanto a las infracciones graves, la ordenanza solo hace referencia a dos situaciones relativas a la tarjeta de transporte personalizada: mentir en los datos de la solicitud e incumplir la obligación de notificar cualquier cambio de la situación que dio lugar a la concesión de dicha tarjeta.

En estos casos, la multa asciende a los 500 euros y también podrá dar lugar a la retirada de la tarjeta de transporte personalizada por un período superior a un año e inferior a cinco años. Y, al igual que ocurre con las infracciones leves, se podrá exigir el resarcimiento de los daños y perjuicios y el reintegro del dinero que los usuarios no hayan pagado.

Cabe mencionar que, durante el periodo en que se haya retirado la tarjeta de transporte personalizada, la persona titular no podrá solicitar otra.

Las sanciones se impondrán en su máximo grado cuando exista reiteración, es decir, cuando se sancione a alguien que ya haya cometido alguna otra infracción contemplada en esta ordenanza y esta no haya prescrito. En el caso de reincidencia en una infracción leve y otra grave, se impondrá la sanción de la infracción más grave en su grado medio.

Reducciones

Las personas multadas tendrán la opción de rebajar el importe a abonar si reconocen su responsabilidad o realizan el pago voluntario de la sanción. Si solo se cumple con una de estas condiciones, la reducción será del 25 por ciento y, si se cumple con las dos, la rebaja llegará al 50 por ciento.

Asimismo, si la sanción conlleva la retirada de la tarjeta personalizada, pero la persona responsable reconoce su responsabilidad, se reducirá la sanción a la mitad del tiempo que sea aplicable.

Reacciones

"La ordenanza no es ilegal, pero es empezar la casa por el tejado", declaró a esta redacción José Mariano Orenes. El motivo: "fija precios y derechos de los usuarios sin tener garantizada la viabilidad del servicio ni cerrado el contrato que debe soportarlos", agregó Orenes.

Desde Vox, echan en falta un estudio de impacto económico y conocer cómo se financiará el servicio. "No podemos fijar unas tarifas sin antes saber si son viables para el usuario, el Ayuntamiento, los trabajadores y la empresa concesionaria. Es una irresponsabilidad", concluyeron los de Abascal.

Billetes

El billete sencillo tendrá un coste de 1.50 euros para los viajes realizados con origen o destino en el término municipal de Murcia, un precio que se reducirá a 1.35 euros si se paga a través de tarjeta bancaria o bien escaneando un código QR como medida para incentivar la eliminación del efectivo.

En el caso de los viajes que se hagan con origen o destino en los términos municipales de Alcantarilla, Beniel y Santomera, el coste del billete sencillo será de 1.90 euros, tal y como se establece en el nuevo sistema tarifario zonal de la Comunidad.

Bonos

Sobre la base de la actual tarjeta tricolor, se renovará el sistema de bonos y habrá siete tipos, cuatro de ellos con viajes gratis: las destinadas a jubilados, pensionistas, familias numerosas especiales y menores de 7 años -antes la gratuidad era hasta los 7-, que deberán llevar consigo una tarjeta personalizada.

Cabe también mencionar que jubilados y pensionistas deberán acreditar recibir un ingreso mensual igual o inferior al salario mínimo interprofesional que establece el estado a efectos de ayudas y subvenciones.

Además, los viajes serán gratis para los acompañantes de personas con movilidad reducida, a través de una tarjeta personalizada que reconozca oficialmente a los cuidadores y deberá estar vinculada a una persona dependiente con movilidad reducida.

El bono general será el más similar actual bono tricolor, no tendrá fecha de caducidad y costará 1.10 euros. En cuanto al bono de estudiantes, tendrá una duración de entre 1 y 4 años, en función de las características del curso del estudiante, y costará 0.90 euros.

Aunque no solo los estudiantes se beneficiarán de rebajas en el transporte público, pues se creará un bono para menores de 25 años sin ningún requisito adicional.

Noticias relacionadas

El bono para familias numerosas, con una duración máxima de dos años -o si es anterior, hasta la fecha de fin de vigencia del título de familia numerosa-, se rebaja hasta los 0.70 euros.