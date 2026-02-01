Los jugadores de un equipo asociado al CD Murcia FS propinan una paliza a un árbitro

Los jugadores del CD Murcia FS propinaron una "brutal paliza" al colegiado encargado de su partido de fútbol sala contra el CD Severo Ochoa en el Polideportivo La Vega que se encuentra en Murcia, detrás del hospital con el mismo nombre. Ambos equipos están en divisiones inferiores de las ligas de cadetes -jóvenes de entre 14 y 15 años-.

El árbitro fue trasladado por una ambulancia al Hospital Morales Meseguer

De acuerdo con personas que estaban en el campo, durante el partido uno de los jugadores fue expulsado y, por tanto, enviado a la grada. Tras el pitido final, dicho jugador volvió para atacar al árbitro. Según indican, a este se le sumaron varios de sus compañeros que comenzaron a golpearlo con "bastante fuerza"; "le llegaron a pegar patadas en el suelo", subrayan

Una vez ocurrido el suceso, llamaron a una ambulancia y a la policía para atender al herido que fue trasladado al hospital Morales Meseguer. Comentan que "no es la primera vez que ocurren" este tipo de altercados en partidos en los que participa este equipo.

En esta misma línea el usuario de X, (antes Twitter) Mr.Asubío, informó de una "salvaje agresión a un árbitro en Murcia". Se trata de un colaborador de numerosos medios deportivos como analista de fútbol y, más concretamente, las decisiones arbitrales.

CD Murcia FS

Por otro lado, el presidente del CD Murcia FS, Antonio Leal Sáez, explica que según la información que posee, no se produjo una agresión grupal, sino que fue un solo jugador del equipo el que propinó "algún golpe" al árbitro.

"Retiramos al equipo de la competición y nos ponemos a disposición de la Federación de Fútbol de la Región de Murcia y las autoridades competentes para el esclarecimiento de los hechos" Junta Directiva del CD Murcia FS

Asimismo, insiste en que el resto de miembros del club acudieron para intentar separar. Aclara que este grupo de cadetes no son "parte del club". De acuerdo con sus palabras, se trata de un convenio con el CD La Flota para incluir a los jóvenes en la actividad deportiva. "Nosotros solo nos encargamos de proporcionarles el uniforme y algunos materiales", concluye.

La junta directiva ha emitido un comunicado oficial en el que condenan la "inadmisible agresión sufrida por el árbitro en un partido que enfrentó a uno de nuestros convenios" y por "la gravedad de los hechos" han decidido romper el acuerdo de colaboración con el CD La Flota. "Retiramos al equipo de la competición y nos ponemos a disposición de la Federación de Fútbol de la Región de Murcia y las autoridades competentes para el esclarecimiento de los hechos", han destacado.

El Comunicado enviado por la directiva del Crestanevada CD MUrcia FS a esta redacción. / L. O.

Violencia en el fútbol

Los episodios de violencia en el fútbol siguen repitiéndose. Este comportamiento 'tribal' se normaliza en los terrenos de juego donde parece que solo importa ganar, sea cual sea el coste.

En este sentido, el mencionado usuario de twitter.com indica en su propia cuenta que en el mes que va de 2026 ya se han producido 7 agresiones físicas dirigidas a colegiados y todo esto sin tener en cuenta los insultos y vejaciones sistemáticas que sufren, prácticamente, todos los que se dedican al arbitraje en España.

Noticias relacionadas

No es extraño ver ataques al honor de quienes ejercen la mencionada profesión con el simple acto de visitar un bar en el momento en el que se está jugando algún partido. Los informes de los últimos años muestran como cada temporada se producen más de 100 agresiones físicas en total hacia miembros del CTA.