Las fiestas de Jaime I vuelven a conquistar Torreagüera

La pedanía de Torreagüera vivió este domingo una de sus fiestas más importantes con un regreso al pasado, en concreto, al siglo XIII. El monarca aragonés Jaime I ‘el Conquistador’ volvió a la pedanía para recibir las llaves de la ciudad de Murcia, que el sábado también le rindió homenaje en Santa Eulalia, y sellar su anexión al Reino de Castilla y a la fe cristiana.

Los festejos en Torreagüera estuvieron a la altura de un acontecimiento de tanto calado histórico. Desde el sábado por la noche, los cuentacuentos ya narraban la gesta del aragonés, entre chirimías e instrumentos de percusión medieval, mientras los asistentes disfrutaban de castañas y nueces asadas, en la previa de la gran fiesta el domingo.

El día grande, aunque comenzó por la tarde, tuvo numerosa expectación. En primer lugar, con la apertura del mercadillo artesanal, que precedió al concierto de música medieval ofrecido por Ensamble Musicantes de Madrid, dando paso así a la convivencia vecinal. El plato fuerte sería el gran desfile de representación histórica de la entrada de Jaime I a Murcia.

La escena contó entre repiques de campanas y encabezado por la escultura de la Virgen acompañada la misma de cruces altas y estandartes, con más de 150 figurantes, pertenecientes a las federaciones festeras de Archena, Molina de Segura y Murcia.

La entrega de llaves y tratado de capitulación, cuya escenificación fue en la céntrica calle de La Cruz de la localidad, fue protagonizada por Francisco Pujante que encarnó al caudillo Al Wathiq, último gobernante musulmán de la taifa de Murcia, y Alberto Romero que dio vida a Jaime I ‘el Conquistador’.

La fiesta culminó en la plaza de la iglesia entre sones de marchas festeras moras y cristianas cerrando el cortejo por los cargos festeros de la federación de Molina de Segura y las autoridades locales que emplazaron a participantes y espectadores a conservar la misma expectación para la próxima edición del recuerdo de Torreagüera al rey Jaime I ‘el Conquistador’ y su entrada en la ciudad de Murcia para librarla del dominio musulmán.