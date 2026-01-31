Estas son las calles cortadas en Murcia por la maratón de este domingo

La celebración de la XIV Maratón de Murcia este domingo 1 de febrero conllevará el corte al tráfico de distintas calles durante todo el fin de semana. El evento deportivo congregará a unos 10.000 participantes y, su extenso recorrido de 21 Km, obligará a restringir el tráfico de buena parte de la ciudad. Estas son las calles que estarán cortadas:

31 de enero. Día previo a la carrera

08.00 h. Plaza Cruz Roja y Plaza C. Belluga . Trabajos preparatorios de salida y post-meta (Solo zona acotada para el montaje, acceso por Calle Apóstoles)

. Trabajos preparatorios de salida y post-meta (Solo zona acotada para el montaje, acceso por Calle Apóstoles) 16:00 h. Paseo Teniente Flomesta . Montaje de Arco de salida. Corte del tramo hasta Delegación de Gobierno / Puente Miguel Caballero. Desvío provisional por Puente Viejo.

. Montaje de Arco de salida. Corte del tramo hasta Delegación de Gobierno / Puente Miguel Caballero. Desvío provisional por Puente Viejo. 20.00 h. Paseo Teniente Flomesta. Corte desde Martínez Tornel hasta C/ Ceballos, incluido Puente Miguel Caballero. Se habilita carril para residentes y transporte público hasta el Puente Miguel Caballero.

1 de febrero. Día de la carrera.

04:00h. Gran Vía Salzillo . Corte con carriles de paso. Se permite paso a residentes hasta paso de carrera.

. Corte con carriles de paso. Se permite paso a residentes hasta paso de carrera. 04.15 h. Plaza Circular. Montaje del arco metálico a la altura de Constitución.

Montaje del arco metálico a la altura de Constitución. 05.00h. Plaza Circular. Corte. Se permite paso a residentes hasta paso de carrera.

Corte. Se permite paso a residentes hasta paso de carrera. 06.00h. Resto del itinerario. Corte. Se permite paso a residentes hasta paso de carrera.

Corte. Se permite paso a residentes hasta paso de carrera. El dispositivo total se montará a las 07:00 horas, quedando plenamente cerrado a partir de las 07:45 horas.

El desarrollo de las pruebas será desde las 08:45 hasta las 15:00 horas, siendo los horarios de cada prueba:

10K. Salida a las 08:45 horas en dirección al Ayuntamiento.

21K y 42K. Salida a las 09:30 horas en dirección al Hospital Reina Sofía.

Itinerario

El itinerario de las tres pruebas (Media Maratón y Maratón) afectará a las siguientes calles:

Salida Paseo Teniente Flomesta, Plaza de la Cruz Roja, Paseo de Garay, Ronda Garay, Puerta de Orihuela, calle Melilla, Avda. Fama, Rotonda Atalayas, Avda. 1.º de Mayo, Avda. Juana Jugán, Avda. Miguel Induraín (en sentido contrario a la marcha del tráfico), Avda. de la Azacaya (en sentido contrario a la marcha del tráfico) hasta rotonda con Ctra. de Beniaján, giro de 180.º Avda. de la Azacaya (en sentido contrario a la marcha del tráfico), Avda. de los Dolores (en sentido contrario a la marcha del tráfico), Senda de los Garres, C/ Orilla de la Via, C/ Pintor Pedro Saura, C/ Pintor Almela Costa (en sentido contrario a la marcha del tráfico), C/ Arenal, C/ Juan Ramón Jiménez, C/ Santa Joaquina de Vedruna, Plaza Voluntarios, Avda. Infante D. Juan Manuel, Puente Fica giro 180º, Avda. Infante D. Juan Manuel, Puente Nuevo, Plaza de la Cruz Roja, Paseo Teniente Flomesta, Plaza Martínez Tornel, Gran Vía Escultor Salzillo, Plaza Fuensanta, C/ Jerónimo de Roda, C/ Pasos de Santiago, Plaza Emilio Díez de Revenga, Avda. Libertad, Plaza Fuensanta, Avda. Constitución, Plaza Circular, Avda. General Primo de Rivera, Plaza Emilio Díez de Revenga, C/ Mar Menor, C/ Sierra del Espartal, Avda. de Los Pinos, Avda. Juan Carlos I, Plaza Circular, Avda., Ronda Levante, Plaza Juan XXIII, Ronda Levante, Avda. Primero de Mayo, Avd. Arquitecto Miguel Angel Beloqui, Avda. de Alicante, Via Servicio Miguel Indurain, C/ Molina de Segura, Carril Molino Nelva, Avda. del Rocio, Avda. Arquitecto Miguel Angel Beloqui, Avda. 1º de Mayo, Avd. Juana Jugan, Avda, Miguel Indurain, Avda. Azacaya, Avda. Los Dolores, Senda de los Garres, C/ Orilla de la Via, C/ Pintor Pedro Saura Pacheco, Avda. Pio Baroja, C/ Pintor Almela Costa, C/ Arenal, C/ Juan Ramón Jiménez, C/ Santa María de Vedruna, C/ Princesa, C/ Sacerdote Hermanos Cerón, C/ Alameda de Colón, C/ Juan Antonio Hernández del Aguila, C/ Proclamación, C/ Princesa, Avda. Infante Juan Manuel, Avda. Infante Juan Manuel, Puente de Hierro, Avda. Teniente Flomesta, Gran Vía Escultor Salzillo, Plaza Fuensanta, C/ Jerónimo de Roda, C/ Pasos de Santiago, C/ Isaac Albeniz, Plaza Emilio Diaz de Revenga, Ronda Norte, Calle Azorín, C/ Salvador de Madariaga, C/ Miguel de Unamuno, Avda. de los Pinos, Avda. Reyes Católicos, Paseo Duques de Lugo, Avda. Real Academia de Medicina, Avda. Ciclista Mariano Rojas, Avda. de los Pinos, C/ Sierra del Espartal, Ronda Norte, Plaza Emilio Diaz de Revenga, Avda. de la Libertad, Gran Vía Escultor Salzillo, Calle Tomás Maestre, Plaza de la Catedral.

10K: (Salida 08.45 h, final 10.30 h aprox.) Pº Teniente Flomesta, G. Via Salzillo, Plaza Fuensanta, Jerónimo de Roda, Pasos de Santiago, Plaza Diez de Revenga, Avda. Libertad, Avda. Constitución, Plaza Circular, Primo de Rivera, Plaza Diez de Revenga, Mar Menor, Avda. Pinos (sentido contrario), Reyes Católicos, Duques de Lugo, R. Academia de Medicina, Mariano Rojas, Avda. Pinos (sentido contrario), Juan Carlos I (lado Pabellón de Deportes), giro 180º a la altura de Senda de Granada, Juan Carlos I, Plaza Circular, Constitución, G. Vía Salzillo, Tomás Maestre, S. Patricio, Plaza C. Belluga.