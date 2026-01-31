Reacciones al proyecto anunciado en la carretera de Alcantarilla: "el carril bici no se toca"

La carretera de Alcantarilla protagonizó una de las mociones que defendieron los de Abascal en la última sesión plenaria, aunque también ha estado en boca de los usuarios en redes sociales, donde ha reinado la indignación por la pérdida del carril bici en la vía -aunque, en el proyecto presentado por el Ayuntamiento, el sendero ciclable se reubicará tanto en el margen del río como sobre las vías soterradas del tren-.

Desde Vox cuestionaron que el Ayuntamiento trató de "desactivar" la propuesta que llevaron al Pleno relativa a esta vía, pues aseguran que, tras registrarla, el equipo de Gobierno local anunció el proyecto integral.

En el mismo sentido se expresó también el portavoz del PSOE, Ginés Ruiz Maciá, en las comparecencias previas al Pleno: "El equipo de Gobierno reacciona ante la moción que trajimos hace solo un mes", cuestionaron desde el Grupo Socialista.

Pleno municipal

La iniciativa de Vox, que pedía reubicar el carril bici en el entorno de la huerta y agrandar el ancho de los carriles, fue defendida por el concejal José Francisco Orenes, quien recordó que durante la campaña electoral "el PP prometió, pedanía por pedanía, que no se iban a hacer las obras para construir un carril bici y un carril bus en la carretera de Alcantarilla".

Sin embargo, "en cuanto tomaron posesión, el concejal de Movilidad solicitó que le sujetaran el cubata y tiró un carril bici de punta a punta y otro carril bus, y dejaron los carriles estrechos y con una seguridad vial inadmisible", prosiguió Orenes.

Además, el edil de Vox recordó que su formación ya presentó una moción hace dos años en la que solicitó que se habilitasen vías alternativas para los ciclistas, como los carriles que discurren por la huerta paralelos a la carretera de Alcantarilla.

Ante esta propuesta, el PP presentó una alternativa en la que dijeron que estudiarían reubicar el carril bici, pero "seguían estudiándolo y, mientras, se sucedían accidentes y atropellos", lamentó Orenes.

Esta misma semana, el equipo de Gobierno local anunció mejoras en la vía, "al día siguiente de que Vox registrase su moción", explicó el concejal de Vox justo antes de retirar la moción que acababa de presentar, sin que la propuesta llegase a debatirse.

"Defenderemos el carril bici"

"Bienvenidos los dos millones de euros para fresar y reasfaltar la avenida. Ahora, que el carril bici no se toca. Lo defenderemos", fue la reacción que la asociación de vecinos La Purísima-Barriomar hizo pública a través de su cuenta de X. La misma entidad realizó otra publicación en la que cuestiona que suprimir el carril bici "implica cargarse todas las plataformas accesibles para el transporte público recién estrenadas. Es un despropósito".

En el mismo sentido se expresaron otros usuarios: "Cargarse el carril bici para volver a las anchuras originales supone cargarse también todas las paradas de bus que limitan la dimensión de la carretera a los 10 metros actuales y rehacer bordillos. ¿De verdad que esto lo ha supervisado algún técnico?", se cuestionó @BarriomarObs.

"Otro carril bici que quitan para dar más espacio a los coches... A la vanguardia de movilidad casposa", opinó otro usuario, quien expresó que el carril bici de la carretera de Alcantarilla es el menos usado de toda la red ciclable del municipio "por estar invadido constantemente".