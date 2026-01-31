Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Sociedad

Las plataformas en apoyo a Gaza regresan a las calles de Murcia: "La solidaridad no se detiene"

Palestina Libre RM y BDS RM se han concentrado desde las seis de la tarde en el paseo Alfonso X para exigir "el fin del genocidio"

La manifestación por Palestina en el paseo Alfonso X de Murcia

La manifestación por Palestina en el paseo Alfonso X de Murcia

Islam en Murcia

Santiago Ramón Torres

Santiago Ramón Torres

Las plataformas en apoyo a Gaza de la Región de Murcia volvieron a salir a la calle en Murcia para exigir "el fin al genocidio y la retirada israelí de los territorios ocupados, entrada de ayuda humanitaria, juicio a los crímenes de guerra y lesa humanidad, liberación de todas las personas presas palestinas y derecho al retorno a las palestinas refugiadas".

Desde las seis de la tarde Palestina Libre RM y BDS RM se unieron en el paseo Alfonso X para marchar hasta la Glorieta. Los convocantes manifiestan que "volvemos a salir a las calles en todo el Estado para denunciar 78 años de colonización, ocupación militar, apartheid y genocidio del régimen sionista de Israel contra el pueblo palestino. Porque la impunidad continúa. Porque las complicidades continúan. Y porque la solidaridad no se detiene".

Asimismo, denuncian que el plan de paz de Trump es "una imposición colonial que busca legitimar el genocidio" y que "Israel ha asesinado a más de 400 personas palestinas", tras el alto al fuego.

Uno de los manifestantes en Santo Domingo.

Uno de los manifestantes en el paseo Alfonso X. / Islam en Murcia

Explican que el país de Netanyahu "ha seguido bombardeando, ha bloqueado la entrada de ayuda humanitaria y ha convertido el invierno en otra arma de guerra. En la Franja de Gaza, niñas y niños están muriendo de frío, mientras la lluvia y el viento inundan tiendas precarias donde sobreviven personas desplazadas una y otra vez, después de haber perdido sus casas, sus barrios, sus familias".

Las otras exigencias que reclaman son la liberación de los prisioneros y prisioneras palestinas y de las torturas. Así como el embargo integral y retroactivo de armas a Israel, que incluya venta, compra, tránsito, subcontrataciones y cualquier tipo de colaboración militar o de seguridad. También, que se incluyan todas las enmiendas necesarias a la Proposición de Ley y al Real Decreto Ley para que este sea un embargo de armas a Israel.

Por otra parte, reclaman la ruptura total de relaciones diplomáticas, académicas, económicas, deportivas y culturales con Israel y la implantación de sanciones internacionales "al régimen de apartheid israelí y apoyo a las demandas judiciales en la Corte Internacional de Justicia y el Tribunal Penal Internacional".

Por último, solicitan "la derogación de la Ley Mordaza y fin de la criminalización de la solidaridad con Palestina y de quienes defienden los derechos humanos".

