Sociedad
Las plataformas en apoyo a Gaza regresan a las calles de Murcia: "La solidaridad no se detiene"
Palestina Libre RM y BDS RM se han concentrado desde las seis de la tarde en el paseo Alfonso X para exigir "el fin del genocidio"
Las plataformas en apoyo a Gaza de la Región de Murcia volvieron a salir a la calle en Murcia para exigir "el fin al genocidio y la retirada israelí de los territorios ocupados, entrada de ayuda humanitaria, juicio a los crímenes de guerra y lesa humanidad, liberación de todas las personas presas palestinas y derecho al retorno a las palestinas refugiadas".
Desde las seis de la tarde Palestina Libre RM y BDS RM se unieron en el paseo Alfonso X para marchar hasta la Glorieta. Los convocantes manifiestan que "volvemos a salir a las calles en todo el Estado para denunciar 78 años de colonización, ocupación militar, apartheid y genocidio del régimen sionista de Israel contra el pueblo palestino. Porque la impunidad continúa. Porque las complicidades continúan. Y porque la solidaridad no se detiene".
Asimismo, denuncian que el plan de paz de Trump es "una imposición colonial que busca legitimar el genocidio" y que "Israel ha asesinado a más de 400 personas palestinas", tras el alto al fuego.
Explican que el país de Netanyahu "ha seguido bombardeando, ha bloqueado la entrada de ayuda humanitaria y ha convertido el invierno en otra arma de guerra. En la Franja de Gaza, niñas y niños están muriendo de frío, mientras la lluvia y el viento inundan tiendas precarias donde sobreviven personas desplazadas una y otra vez, después de haber perdido sus casas, sus barrios, sus familias".
Las otras exigencias que reclaman son la liberación de los prisioneros y prisioneras palestinas y de las torturas. Así como el embargo integral y retroactivo de armas a Israel, que incluya venta, compra, tránsito, subcontrataciones y cualquier tipo de colaboración militar o de seguridad. También, que se incluyan todas las enmiendas necesarias a la Proposición de Ley y al Real Decreto Ley para que este sea un embargo de armas a Israel.
Por otra parte, reclaman la ruptura total de relaciones diplomáticas, académicas, económicas, deportivas y culturales con Israel y la implantación de sanciones internacionales "al régimen de apartheid israelí y apoyo a las demandas judiciales en la Corte Internacional de Justicia y el Tribunal Penal Internacional".
Por último, solicitan "la derogación de la Ley Mordaza y fin de la criminalización de la solidaridad con Palestina y de quienes defienden los derechos humanos".
