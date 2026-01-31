Murcia evoca la Reconquista cristiana con la entrada del rey Jaime I

Murcia celebra este sábado uno de sus momentos clave en su historia como fue la entrada en la ciudad del legendario rey aragonés Jaime I 'el Conquistador' que supuso la unión de la ciudad al Reino de Castilla y a la religión católica.

El centro de Murcia regresó al siglo XIII desde las once y media con la representación de la entrada del monarca aragonés y sus tropas en la ciudad. Las mesnadas del Conquistador partieron desde la Plaza de Santa Eulalia, pasando por las calles San Antonio, Isidoro de la Cierva y Plaza de los Apóstoles.

Previo a reunirse con los mudéjares, -los pobladores musulmanes que gobernaban la ciudad-, representados por la kábila homónima, que comenzó su recorrido en la plaza de San Bartolomé y pasó por las calles Sociedad, Puxmarina y Sol, hasta llegar a instancias de la catedral en la plaza de los Apóstoles.

Allí se reunieron cristianos y musulmanes, frente a la antigua mezquita mayor de la ciudad, hoy catedral, gracias a Jaime I que la consagró como iglesia a la Virgen María cuando tomó Murcia.

Los primeros en llegar fueron los mudéjares que esperaron la llegada del Conquistador y su mesnada, una vez ambos grupos juntos, el monarca aragonés procedió a leer los términos del acuerdo de rendición por la que Murcia dejaría de ser una taifa para integrar el Reino de Castilla.

Tras aceptarlo el rey moro, sellaron el acuerdo con un apretón de manos entre ambos soberanos. A lo que Jaime procedió a celebrar la paz con un baile de su mesnada ante el público que llenaba la plaza.

Al acabar las danzas, mesnada y kábila desfilaron juntos hacia la plaza de Santa Eulalia, lugar en el que finalizó la representación en una foto de familia entre cristianos y moros que supuso el broche de oro final al choque y posterior convivencia pacífica entre ambas culturas.