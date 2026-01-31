Fuegos artificiales, flores, un pito y una deidad griega, en el cartel del Entierro de la Sardina 2026: "Un auténtico retablo barroco"

La Filmoteca Regional fue escenario este sábado por la mañana de la presentación del cartel que ilustra el Entierro de la Sardina 2026. O los Entierros de la Sardina 2026, que este año hay tres, dos en Murcia (el primero, del siglo XIX, en marzo; el segundo, el que toca, el 11 de abril) y uno en Nueva York.

Este acto se solía hacer en el Moneo, pero este año ha cambiado de emplazamiento y se muda al antiguo cine del centro de la ciudad. Ahí se congregaron sardineros, sardineras y artistas, que también celebraron el municipio desde el cual partirá la Sardina esta vez: directa desde el Mar Menor, en concreto desde San Javier.

Un momento de la presentación del cartel del Entierro de la Sardina 2026 en la Filmoteca Regional de Murcia. / Ayto. Murcia

Luis Fernández, pintor de Blanca, fue el encargado de retratar este año (como anteriormente hicieron autores de la talla de Ramón Gaya, Párraga, Perla Fuentes, Pedro Cano...) la fiesta más grande de Murcia. Y lo hizo pintando fuegos artificiales, flores, fuego, un pito y una deidad griega sobre fondo amarillo (o dorado). El autor pinta una mano extendida, símbolo de la generosidad sardinera y del ansia por coger lo que sea, desde un colgante a un juguete de plástico.

"Ni un solo hueco"

El autor dijo a los periodistas que sentía "muchas emociones diversas, por la enorme responsabilidad que conlleva, en un tamaño tan reducido, poder expresar tantas emociones".

A juicio del alcalde de Murcia, José Ballesta, el cartel "es un auténtico retablo barroco", en el cual "no hay un solo hueco" y el artista "ha plasmado toda la fuerza expresiva de lo que es esta fiesta".

Además, se dio a conocer el cartel ganador de la edición del concurso 'Pinta el cartel del Entierro de la Sardina Infantil', al que optaron medio centenar de obras y ganó la de Nora Castro. La autora, de El Palmar, retrató el Catafalco brillando en azul en una noche negra en la que los fuegos artificiales son las estrellas.

"El cartel principal es movimiento, energía y desorden creativo; el cartel infantil es inocencia, imaginación y transmisión entre generaciones. Entre lo que hemos sido y lo que seremos", subrayó el regidor, que resaltó que "el Entierro de la Sardina sigue vivo".

Al terminar el acto (que contó con la presencia del Gran Pez, el empresario Javier Pujante), se llevó a cabo en la Plaza Romea el ya tradicional reparto de pasteles de carne en el cual el autor firmó carteles. A la cita no faltaron los hachoneros ni la mascota de la Sardina, que ya calientan motores para lo que hay este año por delante.

Tres entierros, tres

Nada menos que tres Entierros de la Sardina se celebrarán en 2026, año del 175 aniversario del maravilloso cortejo. El primero, el sábado 7 de marzo (iba a ser el miércoles 4, pero los comerciantes pidieron que se hiciese en fin de semana), con una recreación histórica en San Antolín del festejo del siglo XIX .

A la cita no faltaron los hachoneros ni la mascota de la Sardina, que ya calientan motores. / Ayto. Murcia

El segundo, el sábado 11 de abril, el que toca por calendario, cuando el espectáculo de Interés Turístico Internacional que es el broche de oro de las Fiestas de Primavera recorrerá las principales arterias de la ciudad, explotará en belleza especialmente en la Gran Vía y dará lugar a que se arrojen, desde las carrozas, felicidad (y miles de balones, peluches y espadas de plástico) a raudales.

El tercero y no menos importante será en otoño, pero no en Murcia, sino al otro lado del charco. Con motivo del Día de la Hispanidad, cerca de 300 sardineros se desplazarán a Nueva York para participar en el tradicional desfile que recorrerá el 11 de octubre la Quinta Avenida.