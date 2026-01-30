De viviendas sociales a los socavones en pedanías de Murcia: las propuestas de la oposición en el Pleno

La falta de viviendas públicas, mantenimiento viario e infraestructuras en las pedanías de Murcia fueron algunas de las propuestas que PSOE y Vox pusieron sobre la mesa durante la última sesión plenaria. Los socialistas presentaron 10 mociones y, los de Abascal, 5, aunque una de ellas -la relativa a la carretera de Alcantarilla- la retiraron después de que el PP anunciase las mejoras que pedían en su propuesta.

Sin embargo, en la mayor parte de los casos, el equipo de Gobierno local presentó mociones alternativas que tumbaron las propuestas de la oposición. Y, algunas de ellas, incluyen compromisos concretos, como el de implantar de forma progresiva aseos adaptados para personas osteomizadas en instalaciones municipales y espacios públicos, a raíz de una moción presentada por el PSOE.

Más seguridad en pedanías

En cuanto a las mociones presentadas por Vox, una de ellas es la relativa al incendio de las discotecas Teatre y Fonda Milagros en Atalayas, en cuyo proceso judicial se abrió la posibilidad de investigar la responsabilidad del Ayuntamiento por un presunto caso de prevaricación. El objetivo de Vox es denunciar el "paripé" de PP y PSOE "tapándose" entre ellos tras el incidente, pues los locales carecían de licencia para su apertura.

Los de Abascal también pusieron sobre la mesa los problemas en materia de seguridad en Barriomar y la falta de medios en la Policía Local de Murcia y pidieron la construcción de un nuevo consultorio médico en El Puntal. Con estas tres propuestas se desarrolló el escenario más habitual: el PP presentó sendas mociones alternativas que aprobó en solitario.

La única propuesta de Vox ante la que los populares no presentaron alternativas fue la que pedía medidas para garantizar una atención rápida de los servicios de emergencias en las pedanías de Murcia, una iniciativa que recibió el apoyo del PSOE pero la negativa del PP.

Un cartel contra un bache en Puente Tocinos

Asimismo, los socialistas pidieron que se solucionen las incidencias en las pedanías de Murcia hasta que esté operativo el macrocontrato para el mantenimiento viario. La edil del PSOE, Carmen Fructuoso, recordó el cartel con el que los vecinos de Puente Tocinos señalizaron un bache para cuestionar la gestión de las obras en las pedanías.

En respuesta, el edil de Pedanías y Vertebración Territorial, Marco Antonio Fernández, señaló que el PSOE gastó unos 2 millones de euros en la carretera de Alcantarilla, "y miren como está". Fernández recurrió también a unos gráficos para comparar la inversión mensual de PP y PSOE en reparaciones en carreteras en pedanías cuando han estado al frente del equipo de Gobierno. La media de los populares, dijo el edil del PP, es de 130.000 euros, frente a algunos meses bajo la gestión de los socialistas en los que se destinaron menos de 1.000 euros, unas cifras "ridículas" para el concejal de Pedanías.

"El cartel se lo han puesto a usted", contestó la concejala del PSOE y, por su parte, David Baquero, concejal de Vox, espetó al edil del PP: "Ponga ese cartel en los baches de los calles, a ver si pasan los coches", y concluyó su intervención pidiendo actuaciones en las pedanías de Murcia para "no venir al Pleno a debatir cosas que no se deben debatir". La moción del PSOE, a pesar de contar también con los votos a favor de los de Abascal, no se aprobó por la negativa del PP.

En este sentido, cabe señalar también la propuesta del PSOE para construir un tramo de acera en la Vereda de Fortuna, en Churra. Sin embargo, se aprobó la alternativa presentada por el PP, que salió adelante a pesar de los votos en contra de PSOE y Vox, en la que "se insta al equipo de Gobierno a continuar impulsando la creación y mejora de nuevas infraestructuras en las pedanías del municipio".

A estas propuestas, se une la petición de que se convoque una comisión especial de vigilancia de la contratación ya que, explicó Ruiz Maciá, si se externalizan los servicios, se debe llevar un control más efectivo sobre las concesiones. El portavoz del PSOE recordó que hace ya un año el PP se comprometió en una sesión plenaria a convocar de nuevo esta herramienta, pero el edil de Movilidad, Gestión Económica y Contratación, José Francisco Muñoz, alegó que la primera y única comisión celebrada "se convirtió en un tribunal de persecución". Muñoz aseguró que se calificó a los funcionarios de corruptos "para obtener crédito político". Finalmente, el PP presentó una moción alternativa que salió adelante con la abstención de ambos grupos de la oposición y Ruiz Maciá cuestionó que "es la misma que se aprobó hace un año".

Protocolos "con horario de oficina"

Además, el PSOE llevó de nuevo al salón de plenos los problemas de calidad del aire. En concreto, pidió mejoras en el protocolo de contaminación del aire municipal que, denuncia, "funciona en horario de oficina, de lunes a viernes de ocho a tres". Aunque se aprobó una moción alternativa presentada por el PP, que recibió la abstención del PSOE y la negativa de Vox, que solo insta al equipo de Gobierno a continuar con los trabajos que ya desarrolla de forma habitual en materia de calidad del aire.

Y otra cuestión que se repite desde hace tiempo es la exigencia de una "fecha real" para la apertura de las cantinas, "otra de las promesas incumplidas del equipo de Gobierno, desde hace 16 meses", puntualizó el portavoz del PSOE. La iniciativa, que contó con el apoyo de Vox, fue tumbada por la negativa del PP.

Un servicio "a base de prórrogas"

Las trabajadoras del servicio de ayuda a domicilio hicieron acto de presencia en el salón de plenos cuando el PSOE defendió una moción en la que denuncia que el servicio funciona "a base de prórrogas, en lugar de sacarlo de nuevo a licitación", por lo que pidieron iniciar una nueva licitación que los pliegos incluyan cláusulas sociales y medioambientales.

Cuando la edil del PP, Pilar Torres, aseguró que los pliegos del contrato "están en elaboración", las trabajadoras del servicio presentes mostraron entre risas su indignación y una de ellas gritó: "15 meses", en referencia al tiempo que el contrato lleva funcionando a base de prórrogas. "Dónde están los pliegos" y "vergüenza" son otras de las frases que se resonaron en la sesión plenaria desde una de las llamadas pajareras.

El PP presentó una moción alternativa que salió adelante y contó con el apoyo de Vox y los votos en contra del PSOE. En su propuesta, los populares se comprometen a culminar la elaboración del pliego e incorporar las medidas sociales y medioambientales que pedía el PSOE, a supervisar el servicio y a informar de los avances de la tramitación del nuevo contrato.

800 familias en cola

El PSOE pidió en el Pleno la apertura de cuatro viviendas municipales ubicadas en la calle Capuchinos del barrio del Carmen que llevan cerradas un año y medio, a falta de terminar de amueblar las cocinas. Por su parte, el edil de Urbanismo, Huerta y Medio Ambiente, Antonio Navarro, acusó a los populares de practicar la "política del visillo" y defendió la gestión del parque municipal de viviendas, con un total de 1.079 inmuebles a los que se destina medio millón de euros al año para su mantenimiento.

A este respecto, el portavoz del PSOE cuestionó que algunas de las viviendas municipales tienen ya más de 35 años y que hay más de 800 familias a la espera de una vivienda pública en Murcia. Sin embargo, salió adelante la moción alternativa del PP, únicamente con los votos de sus concejales y la abstención de los del PSOE y Vox.

Propuestas sociales

En el ámbito social, el PSOE también presentó una moción relativa a la falta de cursos y talleres en los centros de mayores municipales, ante la cual presentó el PP una moción alternativa que aprobó en solitario, pero solo contempla continuar los trabajos que ya se están realizando, por lo que no incluye ninguna mejora real. Por su parte, PSOE y Vox se abstuvieron.

Y también solicitó la adaptación de aseos en edificios y espacios municipales para personas ostomizadas, que son unas 2.000 en la Región. El PP presentó una alternativa, aprobada por unanimidad tras 'fusionarla' con la de los socialistas, en la que se compromete a iniciar el procedimiento para implantar de forma progresiva aseos adaptados para personas osteomizadas en instalaciones municipales y espacios públicos. La iniciativa aprobada en Pleno también contempla incorporar los aseos adaptados existentes a la app 'Tu Murcia', impulsar una campaña de concienciación y fomentar la colaboración con establecimientos privados para que adapten también sus aseos.

Noticias relacionadas

Por último, el PSOE pidió aumentar los esfuerzos en la lucha contra la especie invasora conocida como lengua de gato, que puede suponer un peligro para la salud pública debido a que es altamente inflamable. "No valen actuaciones puntuales, hace falta organización", concluyó el portavoz socialista. El PP presentó una moción alternativa, que contó con el apoyo de Vox y la abstención del PSOE, en la que insta a la CHS, al Estado y a la Comunidad a "actuar de forma coordinada con el Ayuntamiento de Murcia y con financiación específica para la erradicación completa del Pennisetum setaceum en el plazo máximo de 5 años".