Dos turistas se recorren Murcia en camper de cabo a rabo y alucinan con las callejuelas del casco histórico

La geografía del norte y del sur de España, parecida como un huevo a una castaña, ha sorprendido poderosamente a estos dos cántabros (La Vida Sobre Ruedas), que se están recorriendo el país con su camper. En esta ocasión, les tocaba visitar el sur y como "tenían ganas de conocer Murcia", se la han devorado de oeste a este.

Aunque el eje central de su visita ha sido la capital del Segura, esta pareja ha comenzado a degustar la Comunidad por Caravaca de la Cruz; después, se ha trasladado hasta Lorca para subir al castillo. A continuación, se ha recorrido el litoral para acabar paseando por el Puerto de Mazarrón y aterrizar en Cartagena. Todas estas paradas antes de arribar a Murcia.

El primer sitio al que han llegado ha sido el área de autocaravanas de Murcia Río: "Cuenta con muchas plazas, duchas, baños, tomas de corriente eléctrica y una pequeña tienda. Además, está bien comunicada con el centro", han destacado los turistas.

Tras su instalación en el parking de campers, han seguido la recomendación local y han caminado por el paseo del río Segura. Muy sorprendidos, han destacado los 2,5 kilómetros que supone el trayecto, que les ha guiado hasta el corazón de la capital. Un descubrimiento que, según cuentan, "hace que la ciudad parezca aún más acogedora de lo que imaginábamos".

"Perderse por las callejuelas de Murcia y pasar horas fotografiando las fachadas donde se refleja el paso de tantas culturas"

El primer gran impacto que llega en el vídeo para esta peculiar pareja es la Catedral de Mucia, "empezada a construir en el 1467", han reconocido, asombrados. También han asistido a la mezcla de culturas que define a Murcia paseando por sus callejuelas del casco antiguo: "Perfecta para pasear... perderse por las callejuelas y pasar horas fotografiando las fachadas donde se refleja el paso de tantas culturas".

Asimismo, no solo se han enriquecido con su historia, sino que también han destacado el ambiente universitario de la ciudad, su gran actividad comercial en el centro y, por supuesto, su comida: "Perfecta para degustar la gastronomía de la Región".

La ciudad de Murcia ha sido para ellos la gran parada de su viaje por la Región. De hecho, se encontraban en el ecuador de su itinerario, puesto que al día siguiente tenían una cita pendiente con Jumilla y Yecla. Tras ellas abandonarán la Comunidad y emprenderán el camino de vuelta a sus tierras cántabras.