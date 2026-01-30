Sita Abellán, Doña Sardina 2026: "Mi padre fue sardinero de Neptuno y en casa se hablaba mucho de la emoción de esos días"

DJ, diseñadora y estilista, Sita Abellán puede poner en su currículum que ha trabajado con figuras de primer nivel (de la talla de Kim Kardashian, Rihanna, J Balvin, Karol G y Anitta) y que ahora se meterá en el papel de uno de los cargos festeros más importantes de Murcia: el de Doña Sardina. La artista, que también tiene su propia línea de joyería, vivirá en primera persona, en abril, cómo recibir de manos de un sardinero un colgante del que cuelga una raspa no tiene precio. Sita Abellán atiende a La Opinión para hablar de un festejo, el del Entierro, que ya de pequeña vivía de una forma especial, puesto que su padre era miembro del grupo Neptuno.

Primero de todo, enhorabuena por su nombramiento. ¿Qué supone para usted ser personaje protagonista del Entierro de la Sardina 2026?

Muchas gracias. Para mí es un honor inmenso y muy emocionante. El Entierro de la Sardina no es solo una fiesta, es una forma de entender la vida, la calle y la libertad. Ser protagonista en algo tan querido, tan nuestro, es sentir que se cierra un círculo personal y familiar.

Este año la fiesta celebra su 175 aniversario, su nombramiento se produce en una efeméride. ¿Es eso más responsabilidad?

Sí, sin duda. Son 175 años de historia, de memoria colectiva y de generaciones que han hecho grande esta fiesta.

El Entierro de la Sardina es desmadre sano y una forma de entender la vida Sita Abellán — Doña Sardina 2026

¿Y cómo lo vive?

Lo vivo con respeto y con orgullo, intentando estar a la altura de todo lo que representa el Entierro para Murcia.

Echemos un poco la vista atrás. Aunque usted es joven, ¿qué recuerdos guarda de sus Entierros de la Sardina de la niñez?

Mis recuerdos están muy ligados a mi familia. Mi padre fue sardinero y en casa siempre se ha hablado mucho del Entierro, de la emoción de esos días, de los preparativos y de lo que se sentía viviendo la fiesta desde dentro. Aunque yo era pequeña, he crecido escuchando esas historias y sintiendo el Entierro de la Sardina como algo heredado, muy presente en nuestra vida familiar.

Abellán, que este año es Doña Sardina en "una fiesta que se entiende viviéndola en la calle, entre la gente", dice. / L. O.

Y no como hija de sardinero, sino como espectadora, ¿cuál era su juguete favorito de los que tiran desde las carrozas?

Sin duda los balones. Eran el gran premio y conseguir uno era volver a casa con la sensación de haber ganado algo importante.

Siguiendo con los balones, ¿Es usted más de ‘pegarse’ con la gente por coger una pelota o prefería usted retirarse a las filas de atrás cuando pasan las carrozas, por si acaso?

De pequeña era de ir al frente, sin miedo y con mucha ilusión. Con los años he aprendido a medir más, a observar y, si hace falta, a retirarme con cierta elegancia.

Lo vivo con respeto y con orgullo, intentando estar a la altura de todo lo que representa el Entierro Sita Abellán — Doña Sardina 2026

¿Le gustaría vivir el Entierro desde lo alto de una carroza?

Muchísimo. Debe de ser impresionante ver la ciudad desde arriba, sentir la energía de la gente y formar parte directa de ese intercambio tan especial que define la fiesta.

¿Qué mensaje le daría a las personas de la Región, de España y del extranjero, que jamás han visto un Entierro de la Sardina para explicar qué significa y animarlas a que vengan a disfrutarlo?

Les diría que es una experiencia que no se puede explicar del todo con palabras. El Entierro de la Sardina es alegría compartida, humor, tradición y desmadre sano. Es una fiesta que se entiende viviéndola en la calle, entre la gente.

¿Cuál es su dios del Olimpo favorito y por qué?

Atenea. Es la diosa de la sabiduría, de la estrategia y del equilibrio, una figura que representa la inteligencia serena y la fuerza que no necesita imponerse. En el Entierro de la Sardina conecta muy bien con la idea de tradición consciente, de saber de dónde venimos para decidir hacia dónde vamos. Además, dialoga simbólicamente con Neptuno, tan presente en la fiesta y en mi historia familiar (mi padre fue sardinero en el grupo Neptuno), creando un vínculo entre la razón y el impulso, entre la memoria y la celebración. Es una diosa que encarna una forma de liderazgo firme, libre y profundamente actual.