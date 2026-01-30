Renovado el pabellón de Primaria de El Molinico de Murcia

Los alumnos del colegio El Molinico, en la pedanía murciana de La Alberca, estrenan pabellón de Primaria tras su rehabilitación integral, actuación que ha supuesto una inversión de 1,2 millones de euros del Gobierno regional.

El alcalde de Murcia, José Ballesta, y el consejero de Educación y Formación Profesional, Víctor Marín, visitaron el centro este viernes tras las obras acometidas que han incluido la ampliación del comedor escolar y cerrar el patio interior del edificio mediante un lucernario.

Aunque los trabajos se han centrado en la rehabilitación integral del edificio, con la reparación de la red general de saneamiento, el acondicionamiento de la primera planta para que albergue las aulas y la reordenación de los espacios en la planta baja para destinarla a los servicios generales.

Otras mejoras

También se ha sustituido la carpintería tanto exterior como interior para mejorar el aislamiento térmico del centro y se han instalado placas solares fotovoltaicas de autoconsumo eléctrico, con el objetivo de reducir la factura eléctrica hasta en un 30 por ciento.

Pero lo más destacado de esta actuación es que se han resuelto los problemas de asiento que presentaba el edificio a causa de la rotura de una tubería. Con la intervención realizada, se ha consolidado el terreno y se han resuelto las patologías detectadas, aseguran tanto el Ayuntamiento como la Comunidad en sendos comunicados.

Las obras en El Molinico comenzaron en abril del pasado año y no han interferido con el desarrollo de las clases en el centro, que fue construido hace 70 años y cuenta con un total de 200 alumnos y 20 docentes.

En este sentido, el alcalde de Murcia, José Ballesta, explicó que "hemos pasado de un edificio de mitad de finales del siglo XX a un edificio del siglo XXI. Esa importantísima inversión que se ha hecho es un ejemplo de lo que desde la Consejería de Educación hace con todos los centros para remodelarlos pero sobre todo para dotarlos de la seguridad y de la modernidad que los centros educativos del municipio de Murcia se merecen".