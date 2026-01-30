Javier Pujante, Gran Pez 2026: "En el Entierro me peleaba con la gente por las pelotas y por las espadas"

Aunque el mazarronero Javier Pujante ha fundado, a lo largo de su carrera, proyectos como FP Claudio Galeano y Universae, y ahora es responsable de la Universidad Internacional Mundae, considera «el mayor honor de mi vida» el ser nombrado Gran Pez del Entierro de la Sardina 2026. El empresario visitó este viernes La Opinión para hablar de tamaño honor.

Lo primero, felicidades. Cuénteme un poco cómo recibió el nombramiento, si se lo esperaba...

No, no me esperaba ser Gran Pez. Sí que lo he deseado desde siempre, porque he estado muy ligado al Entierro de la Sardina. Para mí ha sido una sorpresa y el mayor honor de mi vida. Por supuesto, no podía decir que no. Además, quiero volcarme, junto con la Agrupación, en la parte social de la fiesta.

Somos tierra de color, de fuego y, sobre todo, de vivir en la calle, como buenos fenicios Javier Pujante — Gran Pez 2026

¿A qué se refiere?

Bueno, la parte social de la fiesta es la que no se ve, o se ve muy poco. Es el poder ayudar a los demás. Porque los sardineros siempre han estado ayudando: hacen donaciones, apoyan si hay agún tipo de catástrofe, van a los hospitales, apoyan a niños y a gente con problemas. Esa parte silenciosa me gusta, no solo me gusta la fiesta en sí.

Esa labor altruista y callada, ¿se hace durante todo el año?

Sí, se hace durante todo el año y creo que, con motivo del 175 aniversario, debemos dar el do de pecho y multiplicarla por dos. Porque es una labor que conoce la gente de dentro de la Agrupación Sardinera, pero no la de fuera, que solo ve la parrte festiva, el color, el fuego, el sonido... pero creo que es muy bonito ayudar a los demás.

Y el color, el fuego y el sonido también, ¿no?

¡También! Y más en Murcia, que somos tierra de color, de fuego y, sobre todo, de vivir enla calle, como buenos fenicios.

Pujante, junto a dos sardinas de plástico de las que tiran en las carrozas, en su visita a La Opinión. / Israel Sánchez

Tirando de memoria, ¿cuál es el recuerdo más antiguo que tiene usted del Entierro de la Sardina?

Pelearme por las pelotas. Me peleaba por las pelotas y por las espadas. Que, por cierto, me ha hecho mucha ilusión cuando el fotógrafo me ha hecho la foto con las espadas.

¿Conserva usted algún juguete del Entierro de entonces?

Yo creo que no... ya soy medio mayor. No me quedan.

¿Y se pegaba con la gente por coger las pelotas?

Sí, yo soy de pelear por las cosas. Me gusta mucho el tema de la estrategia, pero, cuando hay que pelear, soy el primero.

¿Usted es sardinero?

No, no soy sardinero. Sí que he tenido muchas invitaciones para serlo, pero, por mi profesión, no he podido, porque siempre me pillaba fuera... ¡Pero este año me montaré en una carroza!

¿Con qué grupo?

Voy a ir con Pablo (Ruiz Palacios, presidente de la Agrupación Sardinera) en Centauro. A ver en qué orden salimos.

¿Cómo se plantea esos días en las Fiestas de Primavera?

Bueno, pues le he dicho a mi familia que en la semana del Entierro voy a estar dando el callo, que vamos a apoyar todos la fiesta y tendrán que apoyarme. Por el tema de que vas, vienes, cambios, fiesta, cambios de trajes... Lo enfoco bastante ajetreado, pero estoy muy ilusionado.

¿A su familia le ha dicho que ya se ven a partir del 12 de abril?

¡Les voy a dejar una foto ahí en la mesilla de noche! (Ríe)

El Catafalco. ¿Cómo lo imagina este año, habrá algo especial?

Me gustaría que fuera un Catafalco que nunca se hubiera hecho. Me imagino algo muy especial por el 175 aniversario. Entiendo que la Agrupación Sardinera sí que habrá echado el resto allí para hacer algo maravilloso, para que toda Murcia y toda la gente que viene de fuera lo vea y lo disfrute.

Y que arda.

¡Que arda, que arda!

Falta mucho en el tema de la internacionalización del Entierro, es una labor que hay que hacer Javier Pujante — Gran Pez 2026

¿Le gustaría ver mujeres sardineras en una carroza?

Sí.

¿Y por qué cree que no las hay?

Eso yo no lo sé... pero claro que sí que las habrá.

¿Considera usted que en el resto del mundo se conoce lo que es el Entierro de la Sardina o todavía falta mucho para darlo a conocer?

Falta mucho en el tema de la internacionalización del Entierro, es una labor que hay que hacer.

¿Cómo la haría usted?

Bueno, este año, por ejemplo, vamos a Nueva York. Yo creo que ese tipo de iniciativas es lo que va a potenciar el poder estar de forma internacional. Visitar países, conocer gente y traer gente es la mejor manera de hacer que esta fiesta sea más conocida aún. Porque, ojo, es la mayor fiesta de Murcia. Contamos un millón de personas en las calles. Y estamos hablando de que el Entierro es la cuarta, o la quinta, fiesta más antigua de España. Por ahí más o menos andará. Creo que, por el buen camino que va la agrupación, y apoyando todos cada vez habrá muchísima más gente.

El Entierro del año pasado, ¿lo pudo disfrutar?

¡Lo estuve viendo desde arriba! Desde una terraza, que me invitaron. Se veía espectacular, porque se veía toda la Gran Vía impresionante, con la gente...

¿Le gustó a usted verlo desde arriba, sin mezclarse con la gente?

Fue porque me invitaron a cenar, nunca lo había vivido así. Desde abajo está muy bien, pero también está bien verlo desde arriba. Me lo pasé muy bien.

Entonces, ¿usted ya no se pegaría por una pelota?

¿Cómo que no? ¡Yo me peleo hasta por un bolígrafo!

¿Y cómo le contaría a alguien que no lo ha visto nunca qué es el Entierro?

Es un punto de alegría, pero es muy complicado explicarlo. Yo creo que uno es incapaz de transmitir lo que es el Entierro. Lo mejor es que vengan. Invitarlos y que vengan.