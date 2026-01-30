Inyección de 2,5 millones para el Molino Armero de Murcia

El Ayuntamiento de Murcia retoma el proyecto para rehabilitar el Molino Armero de Cabezo de Torres, iniciativa que quedó 'paralizada' por el inicio del procedimiento para declarar el inmueble como Bien de Interés Cultural (BIC). Así, el molino encadena el BIC con las obras antes de reabrir como un espacio destinado a usos culturales.

Una vez que la Comunidad ha incoado el expediente, el Consistorio retoma la redacción del proyecto, ahora, adaptado a las medidas que establece el nuevo grado de protección del que goza el molino, uno de los últimos de pimentón que ha estado en funcionamiento en la Región. Y, en cuanto concluya la redacción del proyecto, podrá salir a licitación.

La actuación contará con una inversión de unos 2,5 millones de euros, informó la vicealcaldesa y concejala de Fomento y Patrimonio, Rebeca Pérez, tras la Junta de Gobierno celebrada este viernes, para rehabilitar el inmueble ubicado en la calle Mayor del Cabezo y que reabra como un espacio para la cultura.

El inmueble se encuentra en un estado de deterioro y se han acometido varias obras de consolidación en los últimos años. Sin ir más lejos, en marzo del año pasado se derrumbó parte del muro perimetral de la alberca e incluso estuvo habitado por okupas.

Protección

Cimentado sobre los restos de un antiguo molino datado del siglo XV, el molino, enclavado en el Sitio Histórico Monteagudo-Cabezo de Torres, es "un ejemplo singular del pasado industrial ligado a la red de riego de la huerta", destaca el Ayuntamiento, entidad que adquirió la infraestructura en 2020.

En esta adquisición, se incluyeron el mobiliario, documentos, envases de los productos, fotografías de época, maquinaria como balanzas, facturas, máquinas de escribir, maletín de viajante, sacos, lavaderos, tinajas, prensa y otros elementos de la época.

De hecho, fue el Consistorio el que solicitó a la Comunidad en mayo del año pasado que iniciase el procedimiento para declarar el molino como BIC. Aunque el inmueble ya cuenta con la máxima categoría de protección municipal, al estar catalogado en el Plan General de Ordenación Urbana de Murcia con grado de protección 1.

En la solicitud inicial del Ayuntamiento, se destaca que el molino conserva prácticamente intacta su maquinaria, edificios anexos, el cauce de la acequia y los muros de una gran alberca de origen medieval.

Aunque la declaración como Bien de Interés Cultural (BIC), con categoría de Lugar de Interés Etnográfico, abarca todo el conjunto hidráulico, lo que incluye también la balsa islámica y un tramo de la acequia de Churra la Vieja.

Proyecto

El proyecto de rehabilitación del molino abarca un ámbito de actuación de unos 1.600 metros cuadrados, distribuidos en semisótano, planta baja y planta piso , contará con una inversión cercana a los 2,5 millones de euros, una financiación que tendrá carácter plurianual, detalló la vicealcaldesa.

Noticias relacionadas

Además, la edil agregó que el Ayuntamiento siempre está dispuesto a buscar "cualquier oportunidad para conseguir financiación externa", pero, si este no fuese el caso, la iniciativa se desarrollaría íntegramente con fondos municipales.