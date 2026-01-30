Cuatro colegios de Murcia estrenarán comedor el próximo curso escolar

Cuatro colegios del municipio de Murcia estrenarán comedores escolares de cara al próximo curso escolar: los de Puente Tocinos, Santiago el Mayor, Barqueros y el Progreso, informó el concejal de Pedanías y Vertebración Territorial, Marco Antonio Fernández, tras la Junta de Gobierno celebrada este viernes.

El Ayuntamiento ha adjudicado los cuatro lotes en los que se divide esta actuación, que beneficiará a unos 500 alumnos con una inversión global de unos 409.000 euros.

El acuerdo cuenta con un plazo máximo de ejecución de dos meses desde el inicio de las obras. Y, teniendo en cuenta el periodo de 15 días para formalizar el contrato y de otros 20 para emitir la documentación y los informes municipales necesarios, las obras podrían empezar en unos dos meses y, en principio, estarán concluidas de cara al próximo curso escolar.

Servicio

El Ayuntamiento de Murcia se encargará de ejecutar las obras y, después, será la Comunidad la que oferte el servicio, entidad que ya ha sacado a licitación la adquisición del material necesario.

En este sentido, Marco Antonio Fernández resaltó "la colaboración conjunta entre Ayuntamiento, responsable de acondicionar estos espacios, y la Comunidad Autónoma, encargada de ofrecer el servicio de comedor, para que los centros educativos dispongan de esta instalación tan solicitada por las familias del municipio y la conciliación de los vecinos".

Las obras se ejecutarán durante el horario lectivo si no interfieren con el desarrollo de las clases y, en caso contrario, por las tardes y los fines de semana, como establece el programa de desestacionalización de las obras que el Ayuntamiento impulsa desde el año pasado para mejorar el mantenimiento de las infraestructuras escolares.

Actuaciones

Con 171 alumnos inscritos, el CEIP Ramón Gaya de Puente Tocinos recibe una dotación económica de unos 93.500 euros para reconvertir un aula y una zona de aseos en el nuevo comedor escolar. La zona de los aseos se convertirá en la cocina, que tendrá acceso directo desde el exterior. Asimismo, se instalará un pequeño aseo-vestuario en el pasillo.

En el CEIP Francisco Giner de los Ríos de Santiago el Mayor, con 83 alumnos matriculados y una inyección de 130.000 euros, se acondicionará una zona de vestuarios y aseos para ofrecer el servicio de comedor. Además, se creará una zona de aseos, otra de comedor y una cocina.

Las obras para crear una zona de aseos, otra de comedor y una cocina en el CEIP José Moreno del Barrio del Progreso, que reúne a 141 alumnos, contará con una inversión cercana a los 156.000 euros.

El CEIP Pedro Martínez Chacas de Barqueros, con cerca de un centenar de alumnos, es el que menos dinero recibe. Con poco más de 30.000 euros, se acondicionarán el salón y almacén ya existentes para crear la cocina y un pequeño pasillo.