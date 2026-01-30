Un chorro de luz bajo la Ninfa del Agua de Gabarrón

De día ya era imposible no verla. Y ahora, de noche, todavía menos. La conocida rotonda coronada por la escultura La Frouida, ubicada en la avenida Juan de Borbón, uno de los principales accesos a la ciudad, ha estrenado una nueva iluminación ornamental que convierte a la Ninfa del Agua en un auténtico faro urbano.

La novedad no está solo en la luz: la rotonda incorpora también una cascada de agua a modo de fuente, iluminada de forma directa, que refuerza el simbolismo de la escultura y añade movimiento al conjunto. El cambio no es solo estético: la obra luce más, la rotonda se ve mejor y el espacio gana en seguridad y personalidad.

La actuación ha incorporado un chorro de agua continuo que cae desde el centro de la escultura, acompañado de un nuevo sistema de proyectores LED de alta eficiencia, diseñados para resaltar volúmenes, colores y formas sin deslumbrar a los conductores. El resultado es una iluminación más limpia y mucho más atractiva al caer la noche, con el agua como elemento protagonista.

La nueva instalación permite jugar con el color y la intensidad, gracias a la tecnología RGBW y a un sistema de control inteligente que regula tanto la iluminación como el efecto visual del chorro. Todo se gestiona de forma remota, lo que facilita ajustes, mantenimiento y ahorro energético.

La escultura, obra del artista muleño Cristóbal Gabarrón, vuelve así a reclamar su protagonismo en esta zona de la pedanía de Churra tan transitada en la ciudad que da acceso a los centros comerciales Thader y Nueva Condomina.

Con sus 30 metros de longitud y nueve de altura, La Frouida, nombre mitológico de esta ninfa del agua, representa fuentes, torrentes y el valor del agua como elemento que da vida.

Una rotonda con muchos nombres

No es casualidad: desde su inauguración en 2006, la obra nació como un homenaje al trasvase Tajo-Segura, aunque con el paso del tiempo muchos la han rebautizado como "la rotonda de la araña", "la del Ikea" o, simplemente, "esa de los colores".

Hace dos años, coincidiendo con el 45º aniversario de esta infraestructura clave para la Región, la rotonda incorporó un monumento de carácter tipográfico. En letras azules, se incorporó su nombre oficial: Trasvase-Tajo Segura. Una forma de poner orden al mapa mental de los murcianos y devolver a la escultura su significado originario.

Con esta renovación, la rotonda que luce La Frouida deja de ser solo un punto de paso para convertirse en un pequeño espectáculo nocturno. Un lugar donde agua, luz, arte y tecnología se dan la mano y donde la Ninfa del Agua vuelve a hacer lo que mejor sabe: llamar la atención… esta vez, con una cascada de agua iluminada que no pasa desapercibida.