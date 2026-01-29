El PSOE lleva al Pleno la lucha contra una especie invasora muy inflamable en Murcia

El PSOE pedirá en el Pleno municipal de este jueves actuaciones urgentes para frenar la expansión de una especie invasora altamente inflamable en el municipio de Murcia: el Pennisetum setaceum, conocido popularmente como rabo de gato. Aunque el equipo de Gobierno del PP señala que los espacios de competencia municipal están libres de esta especie vegetal.

Esta planta está incluida en el Catálogo Español de Especies Exóticas Invasoras, lo que implica que "su posesión, transporte y expansión están prohibidos por ley y que corresponde a las administraciones públicas su control y erradicación", recordó el Grupo Socialista en un comunicado.

Sin embargo, el equipo de Gobierno del PP señaló a esta redacción que, tras las labores de inspección y mantenimiento realizadas, las zonas en las que tiene competencia el servicio municipal de Parques y Jardines se encuentran libres de esta especie.

El protocolo preventivo incluye supervisiones periódicas de los espacios verdes municipales y la eliminación manual de los ejemplares detectados "de forma inmediata", indicaron fuentes municipales.

Asimismo, se presta especial atención a la fase de floración y a la dispersión de las semillas, con actuaciones antes de su inicio y actuaciones específicas cuando ya ha comenzado.

Del norte a la Costera Sur

El concejal socialista Andrés Guerrero defenderá la moción en la sesión plenaria y ha advertido que la presencia de esta especie afecta ya a amplias zonas del municipio, desde la zona norte hasta la Costera Sur, y ha lamentado que el PP "no ha dado una respuesta coordinada y continuada, pese a las numerosas denuncias vecinales y de colectivos ecologistas".

Al respecto, Guerrero ha denunciado que “las actuaciones puntuales y sin planificación no solo no han frenado la plaga, sino que, en muchos casos, han contribuido a su propagación”. Además, resaltó que esta especie supone "un serio riesgo para la seguridad ciudadana" debido a su alta inflamabilidad.

"El rabo de gato actúa como una auténtica mecha en zonas próximas a viviendas y espacios naturales, especialmente en áreas urbanas que están cerca de zonas forestales, aumentando de forma muy significativa el riesgo de incendios", ha asegurado Guerrero

Por ello, el PSOE exigirá al equipo del Gobierno del PP en el Pleno de mañana jueves que "asuma su responsabilidad y ponga en marcha medidas reales y planificadas que permitan conocer la dimensión del problema, controlar su expansión".