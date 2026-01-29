El PP aprueba en solitario la nueva ordenanza que regula los precios del transporte público en Murcia

El PP aprobó en solitario -y con las abstenciones de PSOE y Vox-, la nueva ordenanza de tarifas para el transporte público, con la que "quien más lo use, menos pagará", aseguró el edil de Movilidad, Gestión Económica y Contratación, José Francisco Muñoz.

Esta actuación es paralela a licitación del nuevo modelo de transporte público por 733 millones, un proceso que se encuentra pendiente de resolución por parte del tribunal contencioso-administrativo para poder avanzar con la apertura de las ofertas presentadas y la posterior adjudicación del contrato.

La nueva normativa equipara el precio de los billetes en la ciudad y las pedanías y establece los precios del sistema tarifario, así como las infracciones y multas.

Otros acuerdos

La sesión plenaria también aprobó, en este caso por unanimidad de todos los grupos políticos, comparecer ante el Tribunal Superior de Justicia de Murcia en el procedimiento abierto contra la ordenanza municipal de terrazas que, como ya informó esta redacción, inició su andadura judicial en el contencioso administrativo y en febrero se presentará ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

Uno de los puntos polémicos de la sesión plenaria fue la autorización del incremento del gasto previsto terminar de tramitar las obras en los colegios públicos de las pedanías de Puente Tocinos, Santiago El Mayor, Barrio del Progreso y Barqueros.

A este respecto, el portavoz del Grupo Socialista, Ginés Ruiz Maciá, justificó la abstención de su grupo en la votación al explicar que el PSOE ya advirtió sobre la falta de documentación en la comisión en la que se abordó esta iniciativa, documentos que pidieron antes de la sesión plenaria pero, dijo, no han recibido. "No sabemos si el carácter plurianual está justificado o no", alegó el portavoz. Aunque este punto del orden del día salió adelante con los votos a favor de PP y Vox.

'Adueñarse' de una lucha vecinal

Otro de los debates surgió a raíz de la moción que presentó el PP relativa a la limpieza de la rambla del Garruchal que, a juicio de Vox, fue una forma de 'adueñarse' de la lucha vecinal. Además, el portavoz de Vox, José Francisco Orenes, recordó que ya se han aprobado en anteriores sesiones plenarias propuestas similares y que la iniciativa presentada por el PP solo ha llegado después de la celebración de movilizaciones ciudadanas.

En respuesta, el edil de Urbanismo, Huerta y Medio Ambiente, Antonio Navarro, recordó que en la última Junta de Gobierno se aprobó delimitar los tramos de cauces y ramblas cuya limpieza y mantenimiento es responsabilidad municipal, que sería el primer paso para buscar una solución a las inundaciones que afectan a los vecinos de Beniaján. Asimismo, Navarro señaló que el Ayuntamiento ya ha solicitado a la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) la coordinación de los trabajos necesarios.

Por su parte, el edil del PSOE, Andrés Guerrero, indicó que a la CHS no le corresponden "labores de jardinería", sino cuestiones como la construcción de infraestructuras hídricas.

Finalmente, la moción del PP se aprobó, con una modificación puntual para incluir una de las propuestas de Vox, cfon la abstención del PSOE y los votos a favor de PP y Vox.

Las movilizaciones ciudadanas contra las inundaciones dan sus frutos en el Ayuntamiento de Murcia

Alquiler social

"Llevaremos a cabo un proyecto piloto de alquiler asequible (dentro de la horquilla de ingresos que establece la norma", asegura una de las mociones alternativas presentadas por el PP ante una iniciativa que los socialistas pusieron sobre la mesa en la sesión plenaria.

El portavoz del PSOE recordó que la promesa electoral de construir 4.000 viviendas públicas se redujo a 2.000 durante el último balance que realizó el equipo de Gobierno. Y, a ello, se suma que cuatro viviendas municipales en la calle Capuchinos del barrio del Carmen llevan cerradas un año y medio, a falta de terminar de amueblar las cocinas.

La edil de Vox, Alba Franco, comparó esta situación con el funcionamiento de los centros sociales y culturales de titularidad municipal y recordó la promesa, también incumplida, de edificar más de 1.600 viviendas para jóvenes.

Por su parte, el edil de Urbanismo, Huerta y Medio Ambiente, Antonio Navarro, acusó a los socialistas de practicar la "política del visillo" y defendió la gestión del parque municipal de viviendas, con un total de 1.079 inmuebles a los que se destina medio millón de euros al año para su mantenimiento.

A este respecto, el portavoz del PSOE cuestionó que algunas de las viviendas municipales tienen ya más de 35 años y que hay más de 80 familias a la espera de una vivienda pública en Murcia. Y Ruiz Maciá criticó también el anuncio sobre la enajenación de unas 500 viviendas públicas en los últimos años, inmuebles que ya no forman parte del patrimonio público.

Propuesta alternativa

En respuesta a la iniciativa defendida por el PSOE, el PP presentó una moción alternativa que salió adelante únicamente con los votos de sus concejales y la abstención de los socialistas y los de Abascal.

La iniciativa de los populares defiende la colaboración público-privada para ofrecer viviendas en régimen de alquiler social a la ciudadanía e indica que "se está preparando la licitación" para la construcción de más de 500 viviendas públicas y, "próximamente, se enviarán al servicio de Patrimonio otros solares con el mismo fin".

Asimismo, la moción alternativa del PP menciona que el equipamiento de las cuatro viviendas del Carmen "está previsto una vez que se incorpore al presupuesto de inversión" y resaltó que en 2025 se completó el de seis viviendas en la calle Rebeca de Churra, "siguiendo criterios de priorización". Y otras 22 viviendas actualmente clausuradas están "pendientes de rehabilitación", actuaciones a las que se destinarán 200.000 euros a lo largo de 2026.

Solo el 2,7 por ciento del parque municipal de viviendas no está ocupado por falta de mobiliario o actuaciones de rehabilitación y en 2025 se pusieron de nuevo en funcionamiento seis viviendas tras "procesos complejos de ocupación ilegal".

"Llevaremos a cabo un proyecto piloto de alquiler asequible (dentro de la horquilla de ingresos que establece la norma", detalla la propuesta del PP aprobada en el Pleno, aunque no especifica ninguna cantidad monetaria ni plazo temporal.

"Dónde están los pliegos"

Las trabajadoras del servicio de ayuda a domicilio hicieron acto de presencia en el salón de plenos cuando el PSOE defendió una moción en la que denuncia que el servicio funciona "a base de prórrogas, en lugar de sacarlo de nuevo a licitación", por lo que pidieron iniciar una nueva licitación que los pliegos incluyan cláusulas sociales y medioambientales.

Cuando la edil del PP, Pilar Torres, aseguró que los pliegos del contrato "están en elaboración", las trabajadoras del servicio presentes mostraron entre risas su indignación y una de ellas gritó: "15 meses", en referencia al tiempo que el contrato lleva funcionando a base de prórrogas. "Dónde están los pliegos" y "vergüenza" son otras de las frases que se resonaron en la sesión plenaria desde una de las llamadas pajareras.

El PP presentó una moción alternativa que salió adelante y contó con el apoyo de Vox y los votos en contra del PSOE. En su propuesta, los populares se comprometen a culminar la elaboración del pliego e incorporar las medidas sociales y medioambientales que pedía el PSOE, a supervisar el servicio y a informar de los avances de la tramitación del nuevo contrato.

En el ámbito social, el PSOE también presentó una moción relativa a la falta de cursos y talleres en los centros de mayores municipales, ante la cual presentó el PP una moción alternativa que aprobó en solitario, pero solo contempla continuar los trabajos que ya se están realizando, por lo que no incluye ninguna mejora real. Por su parte, PSOE y Vox se abstuvieron.