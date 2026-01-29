La edad media en Murcia es de 41 años y hay 102 vecinos centenarios

La ciudad de Murcia roza ya los 480.000 habitantes, según los datos del padrón municipal a fecha de 1 de enero de 2025, que ha aprobado este jueves el pleno, y que saca a la luz curiosidades como la edad media de la población de la capital, que se sitúa en 41 años, o el aumento de las personas centenarias, 102 en total, 13 más que el año anterior.

En total son 479.491 personas censadas en Murcia, 4.657 habitantes más que a comienzos de 2024, de los que casi tres cuartas partes, un 71 por ciento, residen en las pedanías.

Según los datos recogido en el padrón, la franja de edad más numerosa es la que abarca desde los 41 hasta los 58 años, y la media de edad del conjunto de la población en el municipio se sitúa en los 41 años, aunque es algo más elevada en el centro (43,6 años) y más baja (40,44 años) en las pedanías.

La pedanía con la edad media más joven del municipio es Santiago y Zaraiche, con una media de edad de 37,7 años, mientras que la media más elevada, de 54,7 años la tiene la pedanía de Carrascoy-La Murta.

En cuanto a los vecinos centenarios, han crecido un 14,6 por ciento en el último año y son en total 102 personas, 80 de ellos, mujeres, y la mayoría de todos ellos, el 59 por ciento, residen en el casco urbano.

En cuanto a las nacionalidades, el 86,4 por ciento son españoles y hay 65.150 personas de otras 145 nacionalidades diferentes, encabezadas por los marroquíes (18.517 personas); colombianos (6.353), y ucranianos (5.139).

La comunidad venezolana, que suma 2.799 habitantes, es la que más aumentó en el último año, un 15 por ciento, con 412 nuevos vecinos, aunque en términos absolutos la población que más aumentó fue la colombiana, con 728 nuevos empadronados, mientras que 553 ucranianos abandonaron la ciudad.

Como curiosidad, hay ocho países que tienen un único residente censado en la capital regional: Libia, Seychelles, Zambia, Zimbabwe, Malasia, Mongolia, Kirguistán y Fiji.

Por población, Murcia continúa siendo la séptima ciudad más poblada de España, por detrás de Madrid, Barcelona, Valencia, Zaragoza, Sevilla y Málaga.