La edad media en Murcia es de 41 años y hay 102 vecinos centenarios
En total son 479.491 las personas censadas en la capital murciana, 4.657 habitantes más que a comienzos de 2024
EFE
La ciudad de Murcia roza ya los 480.000 habitantes, según los datos del padrón municipal a fecha de 1 de enero de 2025, que ha aprobado este jueves el pleno, y que saca a la luz curiosidades como la edad media de la población de la capital, que se sitúa en 41 años, o el aumento de las personas centenarias, 102 en total, 13 más que el año anterior.
En total son 479.491 personas censadas en Murcia, 4.657 habitantes más que a comienzos de 2024, de los que casi tres cuartas partes, un 71 por ciento, residen en las pedanías.
Según los datos recogido en el padrón, la franja de edad más numerosa es la que abarca desde los 41 hasta los 58 años, y la media de edad del conjunto de la población en el municipio se sitúa en los 41 años, aunque es algo más elevada en el centro (43,6 años) y más baja (40,44 años) en las pedanías.
La pedanía con la edad media más joven del municipio es Santiago y Zaraiche, con una media de edad de 37,7 años, mientras que la media más elevada, de 54,7 años la tiene la pedanía de Carrascoy-La Murta.
En cuanto a los vecinos centenarios, han crecido un 14,6 por ciento en el último año y son en total 102 personas, 80 de ellos, mujeres, y la mayoría de todos ellos, el 59 por ciento, residen en el casco urbano.
En cuanto a las nacionalidades, el 86,4 por ciento son españoles y hay 65.150 personas de otras 145 nacionalidades diferentes, encabezadas por los marroquíes (18.517 personas); colombianos (6.353), y ucranianos (5.139).
La comunidad venezolana, que suma 2.799 habitantes, es la que más aumentó en el último año, un 15 por ciento, con 412 nuevos vecinos, aunque en términos absolutos la población que más aumentó fue la colombiana, con 728 nuevos empadronados, mientras que 553 ucranianos abandonaron la ciudad.
Como curiosidad, hay ocho países que tienen un único residente censado en la capital regional: Libia, Seychelles, Zambia, Zimbabwe, Malasia, Mongolia, Kirguistán y Fiji.
Por población, Murcia continúa siendo la séptima ciudad más poblada de España, por detrás de Madrid, Barcelona, Valencia, Zaragoza, Sevilla y Málaga.
- Seis heridos en el choque de una grúa contra un tren de pasajeros en Cartagena
- Este fin de semana, Murcia se transforma en un poblado medieval: música, bufones y tabernas
- La nieve vuelve a cubrir las cumbres de la Región de Murcia tras una madrugada gélida
- El restaurante Juan Mari cierra sus puertas tras casi 40 años como referente de la alta cocina murciana
- Corte de tráfico en la Autovía del Noroeste en la salida a Alcantarilla: 'Un trayecto de 15 minutos se ha convertido en una hora
- Un viaje al siglo XIII a solo minutos de Murcia: el mercado medieval más grande y espectacular de España
- La nieve visita Moratalla y Caravaca de la Cruz
- Inician las obras para construir un nuevo acceso directo al centro de Murcia desde San José de la Vega