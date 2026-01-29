Los conductores de autobuses de Murcia reclaman que el nuevo contrato incluya los acuerdos negociados con la empresa

Los motivos que llevan a los trabajadores del servicio de autobuses de Murcia a manifestarse frente al Ayuntamiento son varios, pero en esta última ocasión el 'protagonista' ha sido el contrato licitado por 731 millones, acuerdo que se encuentra a la espera de resolución judicial para poder avanzar en el proceso de adjudicación.

El principal reclamo es que los acuerdos negociados con las empresas se incluyan en los pliegos del contrato, porque "no son derechos adquiridos y, por ejemplo, mi empresa, Monbus, no los está aplicando a todos los trabajadores", explicó a esta redacción Francisco Tomás Muñoz Frutos, presidente del comité de empresa de Monbus.

El Ayuntamiento, en la licitación, ha publicado los acuerdos, pero no obliga a la empresa a aplicarlo a todos los trabajadores, concretó Muñoz, pero "ahora, en la licitación, eso se puede solucionar".

El presidente del comité empresa de Monbus detalló que "las empresas pretenden que sean solo los trabajadores subrogados que venían de Latbus, pero entendemos que se deben aplicar a toda la plantilla, porque están basados en el convenio y en la legislación vigente".

Otros reclamos

Además, "dan mucha publicidad al tranvibús y a los coches eléctricos, pero todavía hay muchos autobuses con 20 años funcionando, y hay que buscar una solución a corto plazo, porque la licitación puede tardar hasta un año", agregó Muñoz.

Otro de los principales reclamos es que "se está dando un mal servicio, con muchas averías y usuarios que no llegan a tiempo a su destino, a lo que se suman los puntos negros que hay en Murcia", pasó a enumerar.

Tiempos "inasumibles"

A juicio de Muñoz, "hay muchísimos carriles bus, paradas y semáforos, que al final, entorpecen que podamos cumplir los horarios y las frecuencias. A veces, tardamos de Cruz Roja a la Gran Vía un cuarto de hora. Eso es inasumible", ejemplificó para ilustrar esta situación.

"A veces, tardamos de Cruz Roja a la Gran Vía un cuarto de hora"

"Son cosas que se pueden solucionar, pero no vemos interés por parte del Ayuntamiento. Si quieren que la gente se monte en el autobús y deje el coche en casa, tienen que invertir en ello", concluyó Muñoz su resumen sobre los principales motivos que han llevado a los trabajadores del servicio a manifestarse de nuevo frente a la Casa Consistorial.

Pendiente de resolución

A día de hoy, el contrato de transporte público de Murcia está pendiente de resolución por parte del tribunal contencioso-administrativo para poder continuar con el proceso de adjudicación.

Esta 'paralización parcial' del acuerdo -pues el plazo de presentación de ofertas sigue abierto- se produjo a raíz del acuerdo preparado entre USO, UGT y Comisiones Obreras, los sindicatos que representan al sector de transporte.

Cuando el tribunal se pronuncie, pueden pasar dos cosas: que el proceso siga con normalidad, o que vuelva para atrás y haya que modificar los pliegos y, si las ofertas presentadas ya no son válidas, volver a abrir el plazo de presentación.

Noticias relacionadas

"Estamos esperando a la resolución y a ver lo que hace el Ayuntamiento y, a partir de ahí, nos plantearemos qué hacemos: movilizaciones o incluso hacer huelgas. Pero, primero, queremos ser prudentes y esperar a ver si lo solucionan, porque están todavía a tiempo de poder solucionarlo", concluyó Muñoz.