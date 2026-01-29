Empleo público
Apoyo a un bombero de Murcia cesado tras 6 años para denunciar el abuso de la temporalidad
"Ahora me encuentro en la calle por una mala gestión administrativa", denuncia Carlos Villarreal Ros
Carlos Villarreal, el bombero de Murcia que fue cesado por el Ayuntamiento tras seis años, recibió el apoyo de sus compañeros y varios sindicatos durante la última sesión plenaria celebrada en el Ayuntamiento de Murcia.
El bombero fue cesado como funcionario interino tras más de seis años de servicio continuado, una situación que la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF Región de Murcia) califica de "injusta, abusiva y contraria a la legislación nacional y europea".
"La falta de información y la dejadez de funciones por parte del Ayuntamiento de Murcia han provocado que un funcionario interino del Cuerpo de Bomberos haya desempeñado sus funciones durante más de seis años sin ningún tipo de seguridad laboral", denuncian desde el sindicato en un comunicado en el que exige el reconocimiento del abuso de la temporalidad.
Por su parte, Carlos Villarreal Ros, bombero del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento (SEIS), denunció públicamente una situación que considera "una grave vulneración" de sus derechos: “He sido cesado sin previo aviso, con efectos retroactivos y tras más de seis años de servicio ininterrumpido. He trabajado como cualquier funcionario de carrera, superé un proceso selectivo, asumí riesgos y cumplí con mi deber, y ahora me encuentro en la calle por una mala gestión administrativa que no es culpa mía”, declaró.
Por otra parte, de CSIF Región de Murcia recuerdan que se superaron ampliamente los plazos máximos de temporalidad y "se ha generado una situación de abuso de ley prolongada durante más de tres años", por lo que exigen el reconocimiento del abuso de la temporalidad y mayor agilidad en los procesos selectivos.
