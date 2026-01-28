Vuelve el ‘tardeo doloreño’ por carnaval con 13 comparsas y sesiones de DJs

El carnaval de Los Dolores recupera en su tercera edición el 'tardeo doloreño', con la colaboración de los establecimientos y la comisión de fiestas de la pedanía murciana. Los festejos carnavaleros se desarrollarán del 7 al 17 de febrero, anunciaron este miércoles los concejales de Cultura e Identidad, Diego Avilés, y Pedanías y Vertebración Territorial, Marco Antonio Fernández.

El acto central de las fiestas será el gran desfile del sábado 7 de febrero, que reunirá a 12 comparsas llegadas desde distintos municipios de la Región de Murcia y de provincias limítrofes y recorrerá las calles de Los Dolores a partir de las 16:00 horas.

Aunque la programación completa incluye actividades pensadas para los más pequeños, batukadas y la participación de las actuales reinas de las fiestas como musas del Carnaval.

Las comparsas que han confirmado su participación en el desfile son Esendo, Guayaba, María Belando, Alhanza, Baile Beatriz Pérez, Rosazul, Divas de El Celemín, Show Dance, Dance Murcia, Swetdreams, The Dance Studio y Tindaya.

Entre las principales novedades de esta edición, destaca la recuperación del 'tardeo doloreño', que se desarrollará 7 de febrero en la calle Alhambra. La cita incluirá la convivencia de las comparsas y la animación musical de la cadena radiofónica Tremenda FM, que emitirá en directo una sesión con los DJs invitados a lo largo de la tarde.

Este tardeo contará con la colaboración de los establecimientos de hostelería y ocio nocturno de la pedanía, como la Cafetería Bangles y el Bar Los Pollos, así como de la comisión de fiestas de Los Dolores.

El carnaval doloreño se completará con la celebración del desfile infantil el próximo 17 de febrero, en el que participarán distintos centros educativos y asociaciones culturales de la pedanía.