Vuelve Jaime I a Torreagüera

La pedanía murciana de Torreagüera acogerá una nueva edición de la recreación histórica de la Entrada de Jaime I el próximo domingo 1 de febrero a las 17:00 horas, anunciaron este miércoles los concejales de Pedanías y Vertebración territorial, Marco Antonio Fernández, y Seguridad Ciudadana y Emergencias, Fulgencio Perona.

El desfile y la representación reviven un episodio clave de la historia medieval de la Región de Murcia que este año cobra aún más importancia al coincidir con el 750 aniversario del fallecimiento del monarca.

Esta edición contará con la participación de diversos grupos de recreación histórica procedentes de distintos municipios, que darán vida tanto a personajes cristianos como andalusíes.

Programación

Las actividades arrancarán el sábado a las 18 horas con hogueras, cuenta historias medievales y reparto de castañas asadas. La jornada del domingo que arrancará a las 12.30 horas con el concierto de música medieval 'La Reconquista' a cargo del grupo madrileño Ensamble Musicantes y continuará a las 14 horas con la comida de convivencia en la calle de la Cruz. Además, el domingo también se instalará un mercado artesanal para disfrutar de distintos productos.

Desde Molina de Segura, participarán los grupos Mudéjares, Cuadrilleros, Rey Lobo, Huestes, Infantes, Mulinat, Guerreros y Cid, mientras que desde Archena se sumarán los grupos Reyes Católicos y Cruzados.

Por su parte, la ciudad de Murcia estará representada por el grupo Abenamar, y desde la pedanía de Los Ramos participará el grupo El Castellar.

La figura del rey Jaime I será encarnada en esta edición Alberto Romero, mientras que el papel del caudillo andalusí Al Wathiq será interpretado por Francisco Pujante. Por otro lado, la obra que ilustra la recreación de este año 2026 es autoría de Fulgencio Saura Mira.

La recreación histórica de la Entrada de Jaime I en Torreagüera está organizada con la colaboración de asociaciones culturales y el apoyo del Ayuntamiento de Murcia.