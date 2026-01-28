Santiago y Zaraiche duplica los viajes a Murcia con el nuevo modelo de transporte público

El Ayuntamiento continúa desgranando las mejoras para las pedanías que plantea el nuevo modelo de transporte público, pendiente de resolución en el contencioso para poder avanzar con el proceso de adjudicación.

Tras las novedades anunciadas en La Arboleja, la Concejalía de Movilidad hizo públicas las que se prevén en Santiago y Zaraiche, como más autobuses, una reducción de los tiempos de espera y la ampliación de las zonas y horarios del servicio.

Una de las principales mejoras es que se duplicará el número de expediciones que conectarán la pedanía de Santiago y Zaraiche con Murcia y se crearán nuevas conexiones directas con puntos como la estación del Carmen.

Tres corredores

El Consistorio detalla en un comunicado que el nuevo modelo se articula en torno a tres corredores principales, con el objetivo de garantizar "una cobertura equilibrada del transporte público en la pedanía".

Así, junto al refuerzo del servicio en la carretera de Churra y la avenida de Santiago, se consolidará un nuevo eje en Almirante Loaysa, con la prolongación de la actual línea C5 como corredor de transporte público.

Este corredor contará con frecuencias de paso de hasta 15 minutos en días laborables, lo que supondrá que un autobús pase por Almirante Loaysa cada cuarto de hora.

Además, este corredor dará servicio directo al aparcamiento disuasorio y al servicio de tranvía, "que actúa como complemento fundamental del sistema conectando la pedanía en el eje de Juan de Borbón", matiza el escrito.

Ampliación del horario

Asimismo, con el nuevo modelo se ampliarán los horarios del transporte público, y la última salida desde Murcia será a las 23:30 horas. Otro punto a destacar es que Santiago y Zaraiche contará con servicio nocturno durante los fines de semana.

A estas mejoras en la red de transporte se suman las nuevas medidas de fomento del transporte público, como la aprobación inicial en el Pleno municipal de este jueves de la nueva ordenanza de tarifas, que recoge la equiparación de billetes y bonos entre barrios y pedanías, la creación de tarifas planas y la gratuidad del transporte para menores de 7 años y para asistentes de personas con discapacidad, entre otros aspectos.